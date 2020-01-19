羅致光指強積金逐步發揮效用　未來領取長者生活津貼比例將下降

羅致光指，今次長者生活津貼的改善建議，是退休保障中社會保障支柱的進一步完善；而未來的長者由於強積金逐步發揮效用，領取長者生活津貼的長者比例，將會逐步下降，透過強積金制度不斷的改善，及社會保障制度中的資產及收入上限設計，可以逐步紓緩人口高齡化增幅所帶來的額外公共財政承擔的壓力。

羅致光指，行政長官於上周二公布了10項民生政策新措施，當中兩項與安老有關。一是優化長者生活津貼，二是「二元乘車優惠」年齡資格由65歲降低至60歲。

他指，在政策上，現時長者生活津貼的設計，已考慮到如何與公共年金配合，以改善長者退休後生活保障。在長者生活津貼制度中，放在年金的本金，不會當作資產的一部分，但年金的每月給付，則會作為申領長者生活津貼的收入限制的一部分。

例如一位男士，在過往20年，即強積金成立至今，平均每月收入約為3萬元，現65歲退休，以平均每年4%回報計算，會約有110萬元累積強積金，假設沒有其他積蓄及收入，他若把60萬元加入公共年金，保留50萬元，每月年金給付為3,400元。

在資產和收入上都符合申領改善了的長者生活津貼，現時每月的3,585元，即每月有近7千元的收入。

羅致光指，長者生活津貼有資產及收入限制，未來的長者由於強積金逐步發揮效用，領取長者生活津貼的比例將逐步下降。(資料圖片)

又由於長者生活津貼有資產及收入限制，未來的長者由於強積金逐步發揮效用，領取長者生活津貼的長者比例，將會逐步下降。

即如一位今天25歲的男士，月入3萬6千元，假設未來收入沒有實質增長，強積金平均實質回報為2%，40年後65歲退休，累積強積金現今價值約為220萬元，他將170萬元加入公共年金，每月給付為9,860元，雖然保留的50萬元仍符合長者生活津貼的資產上限，不過收入已超過收入上限，所以不符合申領資格。

羅致光指，是長者生活津貼的改善建議，是退休保障中社會保障支柱的進一步完善，人口高齡化，在政府財政上仍會是一個挑戰，而透過不斷改善強積金制度，及社會保障制度中的資產及收入上限設計，可以逐步紓緩人口高齡化增幅所帶來的額外公共財政承擔的壓力。