【MPF】強積金投資可選主動或被動　基金收費及回報波幅大不同

MPF（強積金）的成份基金有不同的分類，當按投資物來作區分的話，有為人熟識的股票、債券等等；若按地域作劃分的話，又有香港、中國、大中華、亞洲、環球等等；按投資決策作區分的話，就有「主動式」與及「被動式」之分。 強積金專家梁世傑是次會就投資決策、基金收費、投資回報等方面，分析主動式基金與被動式基金的分別。 文：梁世傑

比較主動式基金及被動式基金（按圖了解）：

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1. 投資決策的分別

主動式的投資決策，是指投資經理會自主地按成份基金的投資目標及限制，作出買賣及持貨比例的決定。這種大量依賴基金經理的主動式投資，是現時強積金最普遍及最核心的投資模式。主動式基金經理既要微觀地了解個別股票及債券的狀況，以捕捉升跌及作短期部署，又要宏觀地預測經濟、利率、政局及大市，為不同的影響作長遠準備。很多情況下，主動式基金的表現及成敗關鍵主要在於投資經理的分析能力及預測的準確度，一般而言，主動式基金的投資經理的投資表現應以打敗大市為目標。

被動式的投資決策，是指買賣及持貨的決定不是由基金經理主觀控制，而是按照一個既定的指數，或是有一套客觀的持貨機制，例如強積金內的恒指基金，就是其中一種常見的被動式基金，它的投資方針是跟蹤恒生指數，即恒生指數持有什麼公司的股票，每隻股票佔多少比重，被動式基金的投資基經理都會照樣跟隨，甚少空間作出個人決定。

2. 基金收費的分別

由於主動式基金的投資經理要搜集大量資料，又要作微觀及宏觀的分析部署，買賣次數及持股變動比較頻繁，所以開支交易及收費會比被動式基金較多。

被動式基金由於是跟蹤指數，研究及分析的工作比主動式基金少了一大截，再加上持有物的變動沒有主動式基金那麼頻繁，所以基金收費一般較低。下表將一些強積金計劃同時有提供港股基金及港股指數基金的開支比率由低至高列出，大家可見表中被動式指數基金收費最高的（1.05%），仍低於主動式基金收費最低的（1.31%）。

（取自積金局的《強積金基金平台》)

3. 基金種類

現時強積金成份基金內的被動式基金集中於地域股票指數，例如港股及美股。跟蹤債券指數的成份基金少之又少，預設投資的兩隻基金勉強算是指數「對應」的混合資產基金。

所以，如果想要有較多投資選擇的話，現時仍是以主動式基金為主。主動式基金能給與投資經理較大空間，有時投資經理認為市況將會不明朗時，會大幅增加手持現金的比例，但此舉於指數基金是無法做到，否則指數基金會大幅偏離所跟蹤的指數，破壞了既定的投資目標。

4. 投資回報及波幅

最後就是帶大家看看主動式基金及被動式基金的回報及波幅。在理想情況下，主動式基金是要有優於大市的表現，而被動式基金是要與指數（很多時是大市） 同步，但於強積金環境是否按理想情況而行呢？見下表：

（取自積金局的《強積金基金平台》)

上表是按過去5年回報由高至低排列，普遍來說，各被動式指數基金的回報差異較少，而主動式基金包辦上表中最高及最低位置，回報差異較大。

正所謂鹹魚青菜各有喜愛，每人對主動式基金抑或被動式基金亦各有各取捨。選擇投資策略與及成份基金最重要是適合自己，了解不同基金各自的特點，才能更好地管理自己的強積金。

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