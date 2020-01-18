【武漢肺炎】本港新增9懷疑個案　一人因自身疾病危殆　累計90宗

武漢爆發因新型冠狀病毒而起的不明肺炎，前天（16日）衞生防護中心更新呈報準則，凡是出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，及於病發前十四天內曾到訪武漢市；或曾到訪內地醫院；或曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸，這些病人都會被列為需呈報個案。

衞生防護中心公布，截至今日（18日）中午，再增9宗懷疑個案，年齡介乎2歲至80歲。截至今日，本港累計有90宗懷疑個案，但未有確診感染新型冠狀病毒個案。

醫院管理局表示，呈報個案中有11人仍然留院接受隔離，10人情況穩定，一名‪北區醫院‬病人因自身疾病情況危殆。