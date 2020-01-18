【武漢肺炎】本港新增9懷疑個案　一人因自身疾病危殆　累計90宗

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武漢爆發因新型冠狀病毒而起的不明肺炎，前天（16日）衞生防護中心更新呈報準則，凡是出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，及於病發前十四天內曾到訪武漢市；或曾到訪內地醫院；或曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸，這些病人都會被列為需呈報個案。
衞生防護中心公布，截至今日（18日）中午，再增9宗懷疑個案，年齡介乎2歲至80歲。截至今日，本港累計有90宗懷疑個案，但未有確診感染新型冠狀病毒個案。
醫院管理局表示，呈報個案中有11人仍然留院接受隔離，10人情況穩定，一名北區醫院病人因自身疾病情況危殆。
衞生防護中心公布，截至今日（18日）中午，再增9宗懷疑個案，年齡介乎2歲至80歲，當中有4人病因不明，其餘就已確診染上其他病毒，如甲型(H1)流感、人類鼻病毒/ 腸病毒等。
截至今日，本港累計有90宗懷疑個案，但未有確診感染新型冠狀病毒個案。
醫院管理局表示，呈報個案中有11人仍然留院接受隔離，10人情況穩定，一名北區醫院病人因自身疾病情況危殆。
醫管局發言人提醒市民，公立醫院已實施限制探病的措施，醫管局建議市民如果有發燒徵狀，或曾經密切接觸來自可能傳播新型冠狀病毒國家或地區而有呼吸道感染徵狀的病人，應避免前往病房探訪病人。公立醫院訪客進入臨床範圍時必須戴上口罩, 進入或離開醫院時亦需洗手。
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▼常見口罩款式防疫效用▼
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