【武漢肺炎】《南華早報》：深圳上海至少發現3宗疑似個案

武漢自2019年底爆發不明肺炎，香港媒體1月18日引述知情人士報道，在武漢以外的中國城市，發現至少三宗新型冠狀病毒感染的疑似個案，當中兩人在深圳，一人在上海。

《南華早報》引述三名不同消息人士指出，至少2宗疑似個案人士正在深圳市第三人民醫院隔離，1人就在上海接受觀察，但一些政府部門拒絕評論有關消息。

報道引述醫學專家指出，要被歸類為可疑病例，患者症狀必須與新型冠狀病毒患者症狀相似、或者最近去過武漢、或與已知患者有密切接觸。

衞生署衞生防護中心同日公布，接獲國家衞生健康委員會通報，截至16日武漢市新增4宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，涉及4名男病人，於今年1月5日至8日期間發病，他們目前情況穩定。武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計為45宗，當中5人情況嚴重、2人死亡。

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署方呼籲市民應時刻保持個人、食物和環境衞生，外遊時避免到訪醫院及濕貨街市，切勿接觸動物及進食野味。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）1月17日發表的研究報告就指出，感染武漢感染不明肺炎病毒人數或遠高於正式通報的人數。經化驗確診患上「武漢肺炎」的中國境內病例目前有45個，英國專家估計實際數字或多達1723個。