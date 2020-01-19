【大鼠戊型肝炎】近月再現人類感染　食環署半年捕獲逾萬隻活鼠

本港前年起發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎以來，不時錄得感染個案，衞生防護中心本月10日公布一名長期病患者於去年12月底離世，其血液樣本亦對大鼠肝炎病毒呈陽性反應。 食物及衞生局局長陳肇始今日（19日）在網誌中稱，食物環境衞生署及其他部門人員已到該患者所居的葵青區加強滅鼠工作，又透露，2019年進行了六個月的全城清潔運動，期間食環署捕獲10,114隻活鼠，堵塞5,344個鼠洞及收集12,542隻死鼠。而2019年1至10月間，捕獲活鼠和堵塞鼠洞的數目增加百份之四十以上。當局將配合新科技監察老鼠的活動，務求提升滅鼠成效。

陳肇始撰寫網誌關注鼠患問題，她提及今個月再公布多一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，此病毒對於高危人士，尤其是長期病患者等可能會出現嚴重病情，呼籲大家加倍小心注意個人、食物及環境衞生，食環署亦因應新個案，到患者居住的地方加強滅鼠工作。

食環半年活足逾萬隻老鼠 收集萬二隻死鼠

2019年進行了六個月的全城清潔運動，期間食環署捕獲10,114隻活鼠，堵塞5,344個鼠洞及收集12,542隻死鼠。2019年1至10月間捕獲活鼠和堵塞鼠洞的數目增加百份之四十以上。陳肇始認為，去年捕獲的老鼠數目有所增加，而有關鼠患的投訴則減少，反映市民發現鼠蹤的情況有所改善。

為提升滅鼠成效，各部門加強合作，包括屋宇署及建築署在新樓加入防止形成鼠患的設計，食環署、民政事務總署和路政署互相通報合作，為衞生情況較差的後巷進行改善工程和加強清潔後巷。房委去年在公共屋邨加裝了超過6,500個防鼠擋板。食環署特別針對食肆在後巷處理食物等情況加強執法，由2019年5月20日至2020年1月5日共發出733張傳票、1,032張定額罰款通知書、1,290張清除垃圾／廢物及清理地方通知書、3,446封勸誡信、2,161個口頭警告、13封警告信及5張妨擾事故通知。

年初將於九龍城實試熱能探測攝錄機 評估滅鼠成效

一名世界衞生組織介紹的英國教授去年來港，該專家表示本港現行的防治方法有效，只需微調滅鼠器位置和鼠餌配方等執行細節，另建議研究以熱能或夜視探測攝錄機加強監察工作。陳肇始稱，當局正研究以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析技術，監察老鼠的活動範圍和活躍程度。初步測試結果顯示數據能直接比較滅鼠行動前後的老鼠數目，從而量化及評估滅鼠工作成效。食環署將於今年年初在九龍城區進行實地測試，以更新及提升鼠患參考指數的量化功能。

臨近農曆新年，食環署已舉行了為期三周的歲晚清潔大行動，以進一步提升環境衞生。