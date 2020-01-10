【大鼠戊型肝炎】17歲少年兒童醫院留醫時肝功能異常　去世後確診

衞生署衞生防護中心今天（10日）公布，一名17歲少年因長期病患於去年8月入住啟德香港兒童醫院接受治療，並於同年12月27日因其長期病患離世。病人住院期間曾出現肝功能異常，回顧其血液樣本後發現，對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。 衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於葵青區。中心發言人指，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。

個案涉及一名17歲少年，他因長期病患於去年8月入住香港兒童醫院接受治療，並於同年12月27日因其長期病患離世。 （資料圖片／余俊亮攝）

暫未能確定感染源頭及途徑

個案涉及一名17歲少年，他因長期病患於去年8月入住香港兒童醫院接受治療，並於同年12月27日因其長期病患離世。病人住院期曾出現肝功能異常，其血液樣本經回顧性檢測後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於葵青區。

中心發言人表示，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，調查仍在進行中。發言人補充，中心已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。



人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物，一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

本港鼠患嚴重，當局多次推行大型滅鼠行動，惟未能成功。（資料圖片／余俊亮攝）

建議以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒

衞生防護中心呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。例如進食前須徹底洗手，食物應妥善儲存或放入冰箱，不要讓其長時間置於室溫的環境下；並應以1比99稀釋家用漂白水清潔消毒家居，因為家用洗滌劑可能無法殺死戊型肝炎病毒。高危人士，例如有嚴重長期病患的長者（尤其曾接受器官移植的人士）、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，因此更應加倍小心。

在處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病。

本港鼠患嚴重，大鼠戊型肝炎前年首度發現。（資料圖片／余俊亮攝）

中提又提醒，市民應只飲用煮沸後的自來食水或出品自可靠商戶的樽裝飲品；避免飲用來歷不明的冰塊所調製的飲料；把生的肉類和內臟切成薄片，以加快受熱的速度，尤其是用於火鍋和生滾粥的肉類和內臟；視乎厚度和分量，將切片的豬肝，用攝氏100度的沸水烹煮或熱煎鍋／鑊炒最少三至五分鐘；軟體介貝類水產動物應加熱至內部溫度達攝氏90度並維持90秒；肉類和內臟的肉汁必須清澈，不應呈紅色；切開經烹煮的肉類和內臟時不應見血；吃火鍋時，分別使用兩套筷子和用具處理生的和經烹煮的食物，以避免交叉污染。

一般而言，齧齒動物（如老鼠）可以直接或間接傳播多種疾病給人類。市民應在居住環境中除去可供齧齒動物作為食物或巢穴的源頭；妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為齧齒動物的食物；避免接觸齧齒動物及受其排泄物污染的地方；切勿用雙手直接接觸齧齒動物；如有任何傷口，應盡快清潔受損的皮膚，並用防水敷料妥善覆蓋傷口。

兒童醫院：患者潛伏期曾住院

‪香港兒童醫院發言人就指，該院向衞生防護中心通報一名病人的血液樣本對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。根據紀錄，病人在感染大鼠戊型肝炎的潛伏期，曾經入住香港兒童醫院，院方會配合衞生防護中心的流行病學調查，並會硏究將有關個案轉交死因裁判官跟進。