【武漢肺炎】衞署獲國家衞健委通報　部分病例無到過華南海鮮市場

衞生署衞生防護中心公布，今日（19日）接獲國家衞生健康委員會通報，按現時流行病學資料分析發現，部分病例沒有「華南海鮮批發市場」接觸史，而最新的通報顯示，武漢市新增17宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，涉及12男5女，年齡介乎30至79歲，於1月13日前發病。其中三名病人目前情況嚴重，其餘病情穩定。 由去年12月公布相關個案至今，武漢市新肺炎個案累計為62宗，當中兩人死亡，有8人現時情況嚴重，有19名病人已出院，其餘病人病情穩定。

衞生防護中心提醒，市民不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日接獲國家衞健委就湖北省武漢市新型冠狀病毒感染肺炎個案通報的最新資料，按現時流行病學資料分析發現，部分病例沒有「華南海鮮批發市場」接觸史。

內地專家首篩查武漢市內醫療機構 確定武漢市17宗新增確診病例

另外，國家和省市專家對全市各社區衞生服務中心篩查的、各醫院發熱門診發現並收治的不明原因肺炎部分病例，依據其臨床表現、流行病學史，以及採用優化後的檢測試劑盒檢測出的新型冠狀病毒核酸陽性結果進行綜合研判。截至一月十七日，確定武漢市新增17宗新型冠狀病毒感染的肺炎個案，涉及12男5女，年齡介乎30至79歲，於今年一月十三日前發病。其中三名病人目前情況嚴重，其餘病情穩定。



而截至一月十七日，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案累計為62宗，其中19名病人已出院、目前八人情況嚴重、共兩人死亡，其餘病人病情穩定。當局已追蹤到的密切接觸者有763人，全部均已接受醫學觀察，當中681人已完成觀察，目前沒有發現相關病例。



衞生防護中心發言人說，中心會繼續與國家衞健委、世界衞生組織及相關外國衞生部門保持聯繫，密切監察有關情況，以進行風險評估。發言人又提醒市民，應避免在可能出現新型冠狀病毒感染傳播的國家／地區與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸。如果不可避免與他們接觸，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14天。