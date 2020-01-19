【1.19 交通消息】中環衝突解決　九巴各線逐步回復正常服務

民間集會團隊原定今日（19日）中環遮打花園集會，獲發不反對通知書。惟開始僅一小時，即爆發警民衝突，烽煙四起，警方及示威者均有人受傷「爆缸」，警方腰斬集會，要求在場人士離開。 金鐘及中環多條道有堵路，有示威者路陣，中西區交通癱瘓。

大量市民參加集會。（歐嘉樂攝）

【20:00】九巴表示，因應港島區最新交通情況，途經該區的巴士路線逐步回復正常服務。

【16:40】九巴：因應港島區最新交通情況，九巴現有33條路線需要改道行駛，途經相關地區的巴士路線班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。



九巴於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區



以下路線亦有特別改路安排：



101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站。



103

港島方向：不停百德新街至美利道各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及盧押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站

九龍方向：不停林士街至軍器廠街各站。臨時巴士站設於怡和大廈



108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華游樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



109 / 113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至聖若瑟小學各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站。

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



115

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站。



170

新界方向：不停摩理臣山道至興發街各站。臨時巴士站設於堅拿道西



182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站。臨時巴士站設於皇后像廣場、砵典乍街、租庇利街及林士街

新界方向：不停林士街至堅拿道西各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂



601 / 680

改以大會堂為總站

港島方向：不停清風街至金鐘(東)各站。臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂

九龍方向：不停金鐘(東)至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街



603

九龍方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



619

九龍方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站。臨時巴士站設於禮頓道及永興街



673

港島方向：不停清風街至海富中心各站。臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站。臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於入境事務大樓



690

港島方向：不停海富中心站

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街



914

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停皇仁書院總站至利源東街各站。臨時巴士站設於景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街



934

新界方向：不停菲林明道至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



936

改以灣仔北為總站

新界方向：不停棉花路總站至置地廣場各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停中央圖書館至利源東街各站。臨時巴士站設於灣仔北總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街



960 / 961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九新界方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站。臨時巴士站設於景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街



978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

新界方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

+ 19 + 18 + 17

【17:30】九巴：因應港島區最新交通情況，九巴有1條路線暫停服務及32條路線改道，途經相關地區的巴士路線班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。



九巴於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區



以下路線亦有特別安排：



暫停服務

103



臨時改道

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站。



104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站

九龍方向：不停林士街至軍器廠街各站。臨時巴士站設於怡和大廈



108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華游樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



109 / 113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至聖若瑟小學各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站。

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



115

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站。



170

新界方向：不停摩理臣山道至興發街各站。臨時巴士站設於堅拿道西



182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站。臨時巴士站設於皇后像廣場、砵典乍街、租庇利街及林士街

新界方向：不停林士街至堅拿道西各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂



601 / 680

改以大會堂為總站

港島方向：不停清風街至金鐘(東)各站。臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂

九龍方向：不停金鐘(東)至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街



603

九龍方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



619

九龍方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站。臨時巴士站設於禮頓道及永興街



673

港島方向：不停清風街至海富中心各站。臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站。臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於入境事務大樓



690

港島方向：不停海富中心站

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街



914

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停皇仁書院總站至利源東街各站。臨時巴士站設於景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街



934

改以灣仔北為總站

新界方向：不停菲林明道至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



936

改以灣仔北為總站

新界方向：不停棉花路總站至置地廣場各站。臨時巴士站設於灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停中央圖書館至利源東街各站。臨時巴士站設於灣仔北總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街



960 / 961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九新界方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站。臨時巴士站設於景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街



978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

新界方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

【15:45】九巴：

因應港島區最新交通情況，九巴途經相關地區的巴士路線班次或會出現延誤，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。



九巴於告士打道入境事務大樓及干諾道中近砵典乍街設立特別巴士站，安排多條路線途經該站前往九龍及新界各區。



以下路線亦有特別改路安排：



101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站。



103

港島方向：不停百德新街至美利道各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及盧押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站

九龍方向：不停林士街至軍器廠街各站。臨時巴士站設於怡和大廈



108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華游樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



109 / 113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至聖若瑟小學各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站。臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站。

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站。臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西



115

九龍方向：不停林士街至南洋酒店各站。臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓



117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站。



170

新界方向：不停摩理臣山道至興發街各站。臨時巴士站設於堅拿道西



182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站。臨時巴士站設於皇后像廣場、砵典乍街、租庇利街及林士街

新界方向：不停林士街至堅拿道西各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂



601 / 680

改以大會堂為總站

港島方向：不停清風街至金鐘(東)各站。臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂

九龍方向：不停金鐘(東)至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂、香港演藝學院、入境事務大樓及永興街



603

九龍方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



619

九龍方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站。臨時巴士站設於禮頓道及永興街



673

港島方向：不停清風街至海富中心各站。臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停林士街至興發街各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站。臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站。臨時巴士站設於入境事務大樓



690

港島方向：不停海富中心站

新界方向：不停林士街至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓



905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於砵典乍街



914

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停皇仁書院總站至利源東街各站。臨時巴士站設於景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街



948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停中央圖書館至利源東街各站。臨時巴士站設於灣仔北總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街



960 / 961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站。臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街



968

改以灣仔北為總站

港島方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站。臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北總站

新界方向：不停銅鑼灣天后總站至匯豐總行各站。臨時巴士站設於灣仔北總站及砵典乍街



978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站。臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停盧押道至利源東街各站。臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街