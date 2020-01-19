【1.19集會】一支樽裝水打破和平集會　中環爆衝突　警腰斬集會

民間集會團隊今日（19日）在中環遮打道及遮打花園舉辦名為「天下制裁」集會，獲警方發出不反對通知書，並獲淮集會在今午2時到晚上10時舉行。至下午4時許，集會團隊發言人劉頴匡呼籲在場人士進行流水式集會，由中環作起點，往金鐘方向離開。 同時，有人在中環東亞銀行對出向警方投擲水樽，防暴警追捕一名黑衣示威者，和平集會隨即被打破，爆發警民衝突。警方要求中止並解散集會，示威者不滿，追打三名警民關係組警員，防暴警趕到發射催淚彈驅趕。

1月19日，水炮車及裝甲車在中環戒備。(盧翊銘攝)

民間集會團隊原定今日（19日）舉辦「天下制裁」遊行，由中環遊行至銅鑼灣，惟遭警方反對，上訴亦被駁回，只向遮打花園集會發不反對通知書，集會於下午3時開始。下午近1時起，港鐵中環站內已有多名防暴警員在巡視戒備，並不時截查市民，而水炮車及銳武裝甲車則於金鐘戒備。

團體發言人劉頴匡於下午4時許表示，集會以流水式進行，呼籲集會人士經遮打道進入遮打花園，再往金鐘方向離開，以讓其他人士進入。同時，有人在中環東亞銀行對出向警員投擲水樽，隨即爆發警民衝突，亦有示威者同時於德輔道中設傘陣，與警員對峙，亦有人將紙皮、欄杆等雜物設置路障。防暴警員曾於金鐘道高院外出示黃旗，指現人士或正在犯法，水炮車在場戒備。

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1月19日，防暴警一度於德輔道中拘捕多人，有黑衫人設傘陣對峙。(盧翊銘攝)

下午4時24分，警方要求立即終止集會，有防暴警察與示威者組成的傘陣對峙，亦有大批速龍小隊成員在中環驅趕在場示威者，警方一度施放催淚彈、胡椒噴霧，亦有警員在裝甲車車頂上舉槍。警務處警察公共關係科發稿，要求集會參加者前往中環及金鐘乘坐港鐵離開，又稱因應現場暴力情況，警方正使用最低所需武力，包括施放催淚煙，驅散及拘捕違法者。