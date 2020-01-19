【1.19】政府回應集會：極度遺憾有人要求外國制裁本港　

有團體今日（19日）於中環發起「天下制裁」集會，全球多地亦將有同樣主題集會，促外國政府共同制裁港府。 政府發言人在中環集會仍在進行期間發聲明回應集會，發言人對有人要求外國政府干涉香港事務及實施制裁感極度遺憾，重申外國不應干預港府內部事務。 聲明又提到，政府明白市民對普選的訴求。要落實這個目標，社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責，這是一國兩制下不能忽略的憲制秩序。

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特區政府發言人透過聲明回應今日的天下制裁集會，就部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」，特區政府對此表示極度遺憾。當局指，外國政府、議會或組織在香港政制發展事宜上毫無角色，不應透過任何評論或措施，試圖影響或介入香港就相關事宜的討論。特區政府重申，外國不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

稱曾三度推政制改革 其中兩次未獲足夠議員支持

聲明提到普選行政長官及全體立法會議員是《基本法》訂明的目標，當中第四十五條及第六十八條亦訂明將按特區的「實際情況和循序漸進的原則」達至上述目標。聲明提到，港府曾三度推動政制改革，但其中於2005年及2015年的政制改革方案，均不獲三分二議員支持而未能通過。

聲明特別提到，2015年的方案花費20個月處理議題，並「提出了一套合憲、合法、合情、合理的行政長官普選方案」。

但聲明未有提及該方案推出之前，於2014年8月31日，全國人大常委會率先就特首選舉「落閘」，包括選委會人數維持在1,200人，不實行公民提名及政黨提名，候選人限於兩至三名，且必須獲半數委員提名。「人大831決定」引發港人不滿，該年9月即爆發長達79日的佔領運動。

港府：明白市民對普選訴求 特首需向中央人民政府負責

特區政府明白市民對普選的訴求。要落實這個目標，社會必須清楚理解，經普選產生的行政長官不單要向香港特別行政區負責，亦要由中央人民政府任命，需要向中央人民政府負責，這是一國兩制下不能忽略的憲制秩序。

社會需要在這些原則問題上取得共識，並在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，否則將難以在政制發展的議題上展開具建設性的討論。特區政府會謹慎行事、審時度勢，按基本法及人大決定推動政制發展。