【武漢肺炎】當地兩日內急增136宗個案　醫生指屬具規模社區爆發

武漢市衞健委今日（20日）凌晨公布，過去兩日當地急增136宗新型冠狀病毒肺炎個案，而在北京及深圳亦首次錄得確診個案。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，短短六星期內全球已錄得超過200宗個案，若果病毒人傳人的效率不夠高，不足以造成如此大型的爆發。 他又指，除了華南海鮮市場之外，暫未找到第二個集結的地方，但病例持續增加，他認為當地已出現具規模的社區爆發。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

梁子超接受港台節目訪問時指，武漢的新型冠狀病毒肺炎由去年底至今短短約6星期，在全球各地已錄得超過200宗個案，他認為世衞目前的「有限度人傳人」說法，不足以解釋現時的大規模爆發，當局應交代得更清楚。

現時估計是親密接觸者才會受感染，但按內地公布的資料，未見病人之間有明顯的接觸史，梁子超對「親密接觸才受感染」的說法存疑。武漢公布的首數十宗病例，大部份與華南海鮮市場有關連，市場自1月1日起關閉，距今20日但仍持續有新的個案出現，梁子超稱，暫未找到除華南市場之外的另一個集結點，形容是有規模的社區爆發，不能排除有些新增個案已屬第二代傳播，重申目前資料指向病毒頗有效率人傳人，當局有需要調查清楚再確定。

與香港一河之隔的深圳首現確診個案，梁子超指若深圳出現社區爆發要小心，他相信隨春節來臨，往來武漢的人流漸增，香港預期絕對有機會傳入個案，他認為香港的口岸防疫要提升，包括要求旅客健康申報，但他認為仍可能有漏網之魚，提醒醫護接獲可疑個案要盡快通報。