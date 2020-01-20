【武漢肺炎】許樹昌：快速測試令個案上升　料武漢多處已受污染

武漢爆發新型肺炎，18日和19日合共新增病例急增2倍，達到136宗，另外北京、深圳亦首現病例。香港中文大學呼吸科講座教授許樹昌接受商台節目電話訪問時表示，估計個案數字明顯上升與快速測試分配到外圍醫院，令過往懷疑個案得以確診有關；另外，因約三成個案未到過華南海鮮批發市場，他預計武漢多個地方已被污染，變相也會令到個案增加，香港或也會確診個案。 另外，許樹昌在接受《香港01》記者訪問時表示，武漢市近日禁售活家禽，冠狀病毒只與哺乳類動物有關，料情況與有家禽市場私下同時出售野味所致。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

快速測試令確診個案上升

武漢過去新增136人確診，許樹昌指快速測試近日才分配到武漢外圍醫院，令確診個案數字明顯上升。另一方面，早前武漢確診的病例，有約三成未到過華南海鮮批發市場，他相信武漢市內有其他街市亦受到病毒污染。除了已入院的個案外，武漢的社區內應該也有症狀較輕的患者，早前英國專家推測的1700宗病例有參考價值。他認為，目前無需過分緊張，武漢當局已經在尋找源頭，只要撲熄源頭，就不會有事。

許樹昌在接受《香港01》記者訪問時表示，武漢市近日禁售活家禽，冠狀病毒只與哺乳類動物有關，料情況與有家禽市場私下同時出售野味所致。

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許樹昌料香港亦可能出現個案

許樹昌指，香港公立醫院本周內開始也可以進行快速測試，武漢旅客亦有可能將病毒帶來香港，香港或也會出現確診個案。他表示目前病毒是限度人傳人，要非常親密的接觸才會感染。他指，目前機場、高鐵站的體溫測試對於查找個案十分有效。

農曆新年即將到，不少香港人會去內地探訪親友，許樹昌提醒港人在人多的地方要佩戴口罩，並且勤於洗手，盡量避免食用野味、避去濕街市。

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