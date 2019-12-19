小巴司機認每逢周末非禮智障女兒　半年後遭前妻揭發　認罪囚2年

中年小巴司機與前妻離婚後，仍與她和13歲的智障女兒同住，但自去年9月起，卻每逢週末都會在家中侵犯親女，包括摸胸、臀部及私處，半年內侵犯她達26次。小巴司機今（19日）就26項非禮罪被判囚2年。法官直斥，被告為一己私慾屢次侵犯女兒，行為令人髮指。

57歲被告在區域法院承認曾非禮13歲親女26次。(資料圖片)

現年57歲的被告被控於去年9月2日至本年2月20日期間，在牛池灣一單位內非禮13歲的女子X達26次。

對事主造成終身心理創傷

法官判刑時直斥，被告作為父親卻為一己私慾屢次侵犯女兒，行為令人髮指，而智障的事主本應要受到父親的保護及關懷，但被告卻一次又一次欺負事主，時間更長達6個月之久。再者，事主的創傷報告顯示，事件對她造成終身心理創傷，亦因而患上創傷後壓力症候群，但法官接納被告真心悔改，而他認罪也免卻了事主出庭作供，受不必要的折磨。

事主稱已不知被侵犯多少次

案情指，女事主X有輕度智障，而被告與X的母親已離婚但仍住在一起。2019年2月20日，X母親看見被告在睡房，隔著X衣服「揸」她的胸部。X後來表示，自小四開始，被告多番伸手入其衣服內狎弄她的胸部及私處，但她已記不起當中次數，而最後一次被告是伸手進其衣服內摸她的胸部。

被告認每周非禮一次

被告在警誡下承認，自2018年8、9月起便開始每周非禮X一次，通常是逢周六或周日，有時他會狎弄X胸部，有時是胸部及屁股，他亦有狎弄X的私處，但次數甚少。他承認在2019年2月20日，隔著衣服狎弄X的胸部10秒後，被X母親看到。

案件編號：DCCC494/2019