的士業指近八個月生意平均跌三成　調查顯示評分回升

香港的士業議會今日（20日）公布2019年「的士服務質素問卷」調查結果，結果顯示的士服務質素的綜合平均得分為3.72，質素評級為四星，維持良好水平。不過，業界指調查亦反映乘客在近期公眾活動影響下，對部分服務的滿意度下降，包括的士站輪候時間、在路旁截的士的容易度等。 業界亦促請政府盡快資助換車、取消領取的士執照年齡的限制、落實早前公布的石油氣每公升減1元政策以及盡快審批先前的士加價申請。

自2017年起，香港的士業議會委托香港恒生大學全球供應鏈政策所副教授黃惠虹與助理教授何熾權，定期調查香港的士服務質素。是次調查於12月間進行，採用隨機抽樣的方式，成功調查了1202位乘客。

調查結果顯示，的士服務質素的綜合平均得分為3.72，質素評級為四星，維持良好水平。但乘客在近期公眾活動影響下，期間對的士部分服務的滿意度下降，如的士站輪候時間、在路旁截的士的容易度及的士環保表現。

香港的士業議會主席熊永達博士表示，歡迎政府早前公布的石油氣資助、調整商用車駕駛執照要求及簡化的士筆試等措施，然而並不足以解決的士業面對的挑戰，因此促請盡早包括資助換車、取消領取的士執照年齡（21歲）的限制、盡快落實早前公布的石油氣每公升減1元政策、盡快審批先前的士加價申請。

聖誕節司機收入大減八成

香港的士小巴商總會理事長周國强、香港的士業議會主席熊永達等代表在會上均表示，政府對的士業界的幫助不足，又指政府已三年沒有調整的士收費，司機的工資平均約18000元至20000元，較其他陸路的司機的工資約24000元偏低。若然的士業界能增加收入，有助吸引年輕人入行，為業界增加人手，亦能提升服務質素。

他們表示，近八個月的社會運動嚴重打擊的士業界，收入平均下降三成。尤其在聖誕節期間，的士司機失去接近八成收入，扣除油費與飯錢，每更只得約100多元的收入。他們又指，的士司機年紀普遍較大，心理抗壓能力較低，不敢載乘客前往混亂地區，亦造成受訪者對某部分的服務表現的評分偏低。