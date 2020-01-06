業界反對引入600輛專營的士　斥打擊收入　蘇偉文：兩者定位不一

政府計劃批出專營權牌照，引入600輛「專營的士」。立法會《專營的士服務條例草案》委員會今早（6日）召開首場公聽會。多個業界團體出席會議，反對當局引入專營的士，認為現時的士司機數量不足，加上近月以來經濟低迷及社會環境動盪，倘堅持推出方案，將進一步打擊業界收入，促請當局先解決人手不足、提升現有的士服務質素及處理白牌車問題。 運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指，引入專營的士並非旨在取締現有的士，重申兩者定位不一、「相輔相乘」。他又稱，方案早於2015年已開始諮詢業界及社會意見，已平衡各方利益。

政府提出引入600輛「專營的士」，立法會《專營的士服務條例草案》委員會今早（6日）召開首場公聽會，多個業界團體於會上均反對當局引入專營的士。（資料圖片）

從事十多年的士司機周靖凱稱，自從近幾年有白牌車出現，的士司機經營困難，亦遇到一小時生意不足40多元，支付車租、石油氣支出後，收入低於最低工資，稱「收入唔好、司機點會心情好？」又反問：「公務員唔加人工，會唔會對市民好？」故他強調，現階段政府不應引入600輛專營的士，而是要打擊白牌車問題。

順豐車行投資管理有限公司代表葉國華表示，政府早前解釋修改現有《的士條例》繁複、規管司機質素困難，便決定引入600輛專營的士，認為做法不公。他希望，當局能給予業界空間，因為已陸續推行不同措施改變現有的士司機服務質素。

市區的士總會主席陳志楠則指，的士司機現時人手不足、年齡趨老化，加上日後多條鐵路線通車、白牌車出現，倘政府再引入600輛專營的士，會導致生意「嚴重受影響」。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，政府推出專營的士，並不旨在取締及放棄現有的士，而是希望提升點對點的交通服務質素，透過新規管制度，令專營的士及現有的士兩者服務達致「相輔相乘」。

他續指，兩者定位不一，普通的士仍然是個人化點對點服務，收費較能符合普羅大眾接受程度，而專營的士服務貿素較佳、符合網約特色。他重申，政府於2015年至2017年就方案諮詢業界及公眾，故現時推出的方案已平衡各方意見。

運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，引入專營的士並非旨在取締現有的士，認為兩者定位不一，能相輔相成。（資料圖片）

對於會上提出的士司機供應不足、出現老化跡象，蘇偉文指現時全港有21萬人持有的士駕駛執照，當中5.9萬人為現職司機，引入600輛專營的士僅佔全港1.8萬部的士當中的3%，認為對人手不會有太大影響。

而吸引新人入行方面，蘇偉文則表示政府擬修訂門檻，將持有3年駕駛執照，改為1年便符合資格可考取的士駕駛執照，並於下月起優化筆試。至於白牌車問題，他強調當局重視打擊非法取酬活動、絕不縱容，會嚴厲執法。