【逃犯條例】區諾軒涉「大聲公」襲警　警司稱聽巨大聲量聽力受損

反修例運動期間，有市民發起去年7月在「九龍大遊行」，當晚旺角爆發警民衝突，期間立法會現任議員譚文豪及前議員區諾軒要求與警方指揮官對話。區被指襲警被控，案件今（20日）於九龍城裁判法院開審。庭上播出片段，見區當晚曾大叫「死黑警」及「毅進仔」等，又手持著俗稱「大聲公」的抗音器，在場的警司高振邦曾叫區不要把擴音器放其耳邊。控方又讀出高的醫療報告，指高稱他「聽到擴音器傳出的巨大聲浪後，右耳聽力便受損」，步被診斷為急性聽力損失，但覆診時未有發現有殘餘損害。

被告區諾軒否認兩項襲警罪。(張浩維攝)

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受襲警司為警記主持人

被告區諾軒（32歲）被控兩項襲警罪，指他於去年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，即警察公共關係科四點記者會的主持人。

醫生檢查見警司耳鼓膜完好

控方今在庭上讀出兩份醫療報告，並稱明天或會傳召醫生作供。報告指，警司高振邦案發翌日求診，稱昨晚工作時「聽到擴音器傳出的巨大聲浪後，右耳聽力便受損」。醫生檢查見其鼓膜完好，未有發炎，但對手指磨擦聲反應減弱，轉介至耳鼻喉科。

高報稱有耳鳴影響睡眠

高其後求醫東區醫院職康中心，報稱出現間歇耳鳴及霹靂聲，影響睡眠，覺得煩躁不安。高初步被診斷為急性聽力損失，他之後覆診時指耳痛消退、沒再耳鳴。最近一次覆診指其右耳的痛楚及短暫聽力損失症狀有臨床緩解，沒有殘餘損害。

高級督察劉嘉昇指當晚見區諾軒謾罵警員。(張浩維攝)

督察證人指區謾罵警員

控方傳召高級督察劉嘉昇作供。劉指當時正在清場，區諾軒的出現吸引記者圍訪，遂一度停止推進。因對方不按呼籲離開馬路，劉及後再次叫隊員推進。期間，譚文豪及記者緩緩退後，但區繼續謾罵警員，又用擴音器的咪高峰數次撞向警員關志豪的盾牌。

劉續道，警方推進至彌敦道與咸美頓街交界，區不理會警司高振邦的呼籲，反以擴音器向高叫喊。

高曾稱勿把擴音器放其耳邊

控方播出警方拍攝的影片，可見區數次罵道「死黑警」、「毅進仔」，並用咪高峰敲盾。高振邦曾叫他勿把擴音器放耳邊，區回應：「你聽唔到我說話。」擾攘期間，有人喊道：「記者嚟㗎！係咁隊埋嚟！」

辯方律師指警方應協助傳媒

劉接受辯方資深大律師彭耀鴻盤問，同意當時防線前主要是區、譚二人及記者，示威者距離防線頗遠。辯方續引用警隊條例，指警方應盡力協助傳媒。劉同意，並指在不違背行動目標下，應協助記者拍攝。辯方追問警方的工作是否不包括襲擊記者，劉回答：「我唔認同警察，甚至任何人，襲擊任何人。」

稱未留意到有記者跌倒

辯方質疑警方不需要以盾推記者，劉不同意，指譚與記者未有在呼籲後離場，而是推進後才緩慢移動。辯方續指片中有記者幾乎跌倒，劉回應當時未有留意到。

他稱，沒印象區曾要求與指揮官對話，或者詢問防線後有無示威者，但確認區在片中確曾提出要求。劉不同意要用言語以外的方式，才能得到警方的注意。他承認區只用擴音器敲盾，未有直接觸碰警員身體，但補充區曾多次「挨埋嚟」。

案件編號：KCCC2558/2019