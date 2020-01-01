【專訪】「雙失」區諾軒：當跑的路已跑盡　倡五大訴求外另訂藍圖

風雨浪急的2010年代正式過去，隨著2019年結束，區諾軒的南區區議員任期正式完結，短短一個月內由「雙料」議員變「雙失」。區諾軒2009年加入民主黨展開從政生涯，11年以24歲之齡當選區議員，去年以「Plan B」姿態出戰立法會港島區補選，成功晉身立法會，惟因「Plan A」周庭提出選舉呈請勝訴，令區諾軒失去立法會資格，2010年代正正見證區諾軒高低起伏的政途。 區諾軒引用聖經《提摩太後書》第4章7節總結10年政途：「當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，「八年區議員任期對居民有所交代，一年九個月嘅立法會任期亦在謹慎中、如履薄冰地渡過，希望後來者能夠做好崗位。」 區諾軒被褫奪議員資格前，與朱凱廸聯合提出私人條例草案，修訂過時的《公安條例》，惟做法惹來「出賣抗爭者」等批評。區認為，「五大訴求」是短期目標，中、長期需為反修例運動和民主運動擬定藍圖、綱領，包括修改過時法例、建立「黃色經濟圈」，「黃色陣營要有志氣，提出藍圖後不斷修正，呢場運動先有生命力，喺政府回應（民主訴求）前，完善運動內涵同論調。」

區諾軒在枱上放了一個「夢夢」公仔。（梁鵬威攝）

指立法會議員應做立法工作 提私人草案修改《公安條例》屬「法律功課」

訪問當天是2019年12月30日，區諾軒與助理忙於收拾和整理位於立法會九樓的辦公室，為撤出立法會做預備，當天也是其南區區議員任期屆滿前的最後兩天。區諾軒拿起一本政治學學術期刊，滔滔不絕地向記者訴說香港立法會在當前政治格局下的無為，「一個立法會、立法機構點樣先係有為？喺外國議會，議員正常應該要做啲乜？議員係應該自己做立法工作，或者就有問題嘅法例提出建設性修訂，政府唔應該做Agenda Setting（擬定立法會議程）嘅角色，所以先會不斷有元朗天價天橋、觀塘海濱音樂噴泉…呢啲係好離譜嘅公務行為，政府唔會反思…香港法例問題唔應該只係一個法改會處理法律嘅問題。」他花了八分鐘，「勞氣」地回答這條問題。

區諾軒曾經說過，議員在區議會比立法會更有為、更有發揮空間，他在訪問中以觀塘音樂噴泉撥款項目一例詳細闡述該論點，此項目一度被民主派在財委會否決，不過政府在項目被否決後的兩星期，稍作改動即重新提上立法會工務小組委員會「敗部復活」；類似「有權用盡」、不尊重議會和民意的施政手法並非個別事件，他認為這種做法令立法會出現了極不健康、議無可議的惡性循環：「政府推政策要硬過，民主派喺議會咪抵抗，建制派就用修改《議事規則》，或者遏制議事程序，撲滅反對聲音…一個立法機構應該係求共識，民主派無法違逆建制派兩個最有利手段，佢哋有多數票，同時不斷壓縮議事空間，令立法會議無可議。」

區在法庭裁定喪失議員資格前，與朱凱廸共同提出私人條例草案，修改《公安條例》，包括建議將《暴動罪》的刑期由最高監禁十年，下調至最高監禁三年，同時把集結人數要求由3人提高至12人，以及加入「共同目的」作為必要控罪元素等。區召開記者會公布草案細節後，惹來不少政治輿論領袖批評，質疑區諾軒的修訂建議屬「投降」，應要求政府直接取消「惡法」而非修改。

區被問到事件是否他在立法會「臨終」前的最大遺憾，區諾軒答道：「唔係，我一早預咗（被批評）。」

他形容這條私人草案猶如一份「法律功課」，倘不能將這份回應「世代」的「功課」趕及離任議員前提出，才是他的最大遺憾，「臨走前擺到呢個法例（公安條例）出嚟，哪怕有誤解都好，只希望以後有人記得有人講過《公安條例》係過時。」

除了提出《公安條例》修訂建議，區諾軒在議會內長期跟進較少議員擅長的民政事務政策，並在月前成功於立法會召開足球發展公聽會，區認為這一年零九個月的立法會議員生涯已算「達標」。

區諾軒在辦公室內放了一個「大頭佛」的頭套，寓意政府搞了一個「大頭佛」。（梁鵬威攝）

指「黃營」需完善內涵及論述

「黃色經濟圈」概念近期愈演愈烈，愈來愈多人挑選食店時以「黃藍」區分，區諾軒認為，「黃色」經濟圈、修改過時法例也是一些建立中、長期民主願景和藍圖的手段，「點樣『建立』呢場運動係難題，近期講黃色經營圈，正正係因為抵抗而產生出嚟，至於建立就好少聽到實體方法和藍圖。」 他續說，要落實「五大訴求」之餘也有很多細節需要實踐，還要道出港人真正「港人治港」後的願景和綱領，「黃色陣營要有志氣，提出藍圖後不斷修正，呢場運動先有生命力，喺政府回應（民主訴求）前，完善運動內涵同論述。」

與他一同被「DQ」的新同盟范國威，在「5.11」逃犯條例「雙胞胎」法案委員會大戰，當了一次「議會衝衝子」。而區諾軒，甫上任已做「衝衝子」，在《一地兩檢》法案委員會上以「高速插水式」衝向運房局局長陳帆，有人認為他過激，區諾軒則說：「激與唔激今日已經好難講，難道文鬥就一定溫和過武鬥？」他續說：「無論係黑貓定白貓，捉到老鼠（阻到政府）就係好貓。」

在「5.11」大戰中，區諾軒同樣站在議會前線，阻止建制派的法案委員會召開會議，他回想在會議舉行前的數天，民主派不斷聚頭商討策略，當中想過很多光怪陸離的方法阻止會議進行，例如在會議噴煙霧、噴乾冰等。在「5.11」前一夜，他在立法會通宵留守，人稱「金教練」的他坦言那天早上的心情很忐忑，儼如香港足球代表隊球員在國際比賽步出球場前的一刻，這最終也成為區諾軒的議會生涯最深刻的一場戰役，「無諗過係咪得（阻到會議），但唔嘗試過就唔知有希望，即使今日我唔喺議會，但希望喺立法會嘅同事懷著呢個信念，一日未完場，一日都唔可以認輸。」

區諾軒與助理忙於在1月6日限期前為辦公室善後。（梁鵬威攝）

冀卸任後讀博士 以更高知識領域折服高官

隨著區議會任期完結，區諾軒正式成為「雙失」，他反而認為「雙失」可以令自己分析時政更無包袱，「我覺得反而令自己更無包袱睇事情，過往做區議員、立法會議員，無容置疑社會對你有期望，有人太過執著議席而被蒙蔽咗，當我再唔係議員，反而令我更抽身。」

但倘政府就出缺議席舉辦補選，區諾軒表明會積極考慮參選。至於來屆立會選舉，區諾軒早已表明希望能修讀博士學位，目前正申請入學，博士論文將會研究與人口老化及社會福利政策有關的議題，他認為香港很少人正面嚴肅地研究政策，即使政府完全輕視民間政策研究，但認為政策研究並無意義，「我知政府唔會聽（政策研究），但我哋要裝備自己，讓自己喺權貴、高官面前，你就有更好嘅知識領域折服佢哋（高官）。」區諾軒現年只有32歲，學成歸來後會否重新踏足代議士之路，他說：「香港始終係我嘅家，我都係以貢獻香港為已任。」

區諾軒的代議士生涯很有可能隨著2010年代過去而暫告一段落，他以聖經《提摩太後書》第4章7節總結10年政途：「當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了。」他說，「八年區議員任期對居民有所交代，一年九個月嘅立法會任期亦在謹慎中、如履薄冰地渡過，希望後來者能夠做好崗位。」展望將來，他留下八字寄語：「莊敬自強，處變不驚」。

區諾軒與助理忙於收拾和整理位於立法會九樓的辦公室，為撤出立法會做預備。（梁鵬威攝）

區諾軒與羅健熙是地區好拍檔。（區諾軒facebook）

區諾軒十年從政路的五個關鍵字

問（一）：退黨（為何在2017年退出民主黨？）

區諾軒：退黨是對我來說一種解脫，我在民主黨很多年，不論是政黨安排的位置，或我對自己期許，我也是希望從公民社會的本位出發，但留在民主黨，令我無法決定從政黨本位思考，還是從公民社會本位思考。（如何看今天的民主黨？） 還好啦，我認為黨派政治，最終會導致大家在整合上出現困難，希望經歷是次反修例運動，黨派之間矛盾應疏解。我無悔（退黨） ，是否留在政黨，是糾纏了我好多年的問題，無黨派令我在立法會更加能實踐抱負。

問（二）：區羅柴集團（區諾軒、羅健熙、柴文瀚三人組，柴與區今屆區選交棒，羅健熙則成南區區議會主席大熱，三人即將各散東西，有何感受？）

區諾軒： 區羅柴集團宣布解散！我們數人在南區區議員的實踐，希望能為後人帶來一些啟示，民主派在我們的年代雖然是在野，但我們在區議會找到合適的事情來做，現在的南區聖誕燈飾也不失禮，雖然沒有像日本六本木般漂亮，但至少不少紙紮公仔賀新年！（合作關係？） 大家都是合作無間，當我要面對政治理念不同之時，很感激他們沒有因政見不同，而無法在地區合作。

問（三）：富二代（註：在Google搜尋器中，「富二代」成為區諾軒相關詞）

區諾軒：富二代？哈哈，我只是居屋出身，我參選批發及零售界的時候，就真的見到很多富二代。

問（四）：冒進（區諾軒在2012年角逐民主黨主席一職，挑戰劉慧卿等元老，當時被批評「冒進」 ）

區諾軒：其實當年參選黨主席，也是與政治路線有關，當時不少人覺得民主黨要更新、修訂（政治） 路線，出了一些決擬文，當時也知不會當選民主黨主席，但很感激民主黨予我們（新生代） 這樣做（選主席）

問（五）：左翼21（區諾軒曾加入左翼21，經濟理念以左傾見稱。）

區諾軒：我在這五、六年間讀了很多主流左翼經濟學的書籍，這些都是教條主義的左翼不會接受，例如諾貝爾經濟學得主，Joseph Stiglitz這本書，他用了主流經濟學探討資本主義的問題。我不能夠永遠只談生產關係（馬克思主義）、上下層建築…你覺得這個社會很不公義，你也要找到對話工具，而非忽視對話工具。（比以前更務實？）對，但無違自己的初心。

區諾軒2016年代表民主黨出選批發及零售界。（資料圖片/余俊亮攝）

區諾軒現年只有32歲，被問到學成歸來後會否重新踏足代議士之路，他說：「香港始終係我嘅家，我都係以貢獻香港為已任。」（梁鵬威攝）