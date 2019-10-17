【逃犯條例】區諾軒被控襲擊警員AAA及警司EEE　指有礙公眾知情權

立法會議員區諾軒在本年7月的「九龍大遊行」期間，被指以「大聲公」襲擊兩警員，因而被控兩項襲警罪，案件今（17日）在九龍城裁判法院提堂。案件遂押後至12月12日，區獲准以原有條件保釋。 控方再以有不少警員及其家人在網上被「起底」及攻擊為由，向法庭申請將控罪書上警員的名字隱去。辯方卻認為控方未有證據支持，更指若按控方做法，好多案件都要隱姓埋名，裁判官指這涉公眾利益，下次提訊時再作處理。

區諾軒被控襲擊警員AAA及警司EEE，他指控方未有公開警員姓名有礙公眾知情權。(羅君豪攝)

被告區諾軒（32歲）被控於本年7月8日在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員AAA，並在於彌敦與咸美頓街交界襲擊警司EEE。

控方指「起底」對警員家人構成壓力

控方甫開庭時指，由於網上有很多針警員及其家人的「起底」行為及攻擊，為保障證人的私隱，要求將控罪書上的警員以代號代表，否則若警員家人的資料被公開，或對他出庭作供構成壓力。

辯方認為法庭應貫徹公開原則

辯方反對申請，並指法庭應貫徹公開的原則，除非有特別情況令證人感到尷尬，不願上庭作供，而本案證人為正當執行職務的警員，暫看不到控方有證據支持其說法。辯方又指，若按控方的做法，「好多案都要隱姓埋名」，直言法庭需要彰顯公義。

官指若家屬有機會受傷害亦要保護

控方及後申請押後以待搜集證據支持說法，裁判官則回應指，社會上每個人都會有機會被傳召為證人，無論警員也好、市民也好，若證人的家屬有機會因證人出庭作供而受到傷害，社會應設法保護他們，以令公義得以彰顯，當中亦涉公眾利益。

區指有礙公眾知情權

對於控方隱去警員姓名的申請，區諾軒在庭外表示，若警員正當執行職務，不應怕身份被公開，而隱去警員姓名亦有礙公眾知情權，如庭上揭露警員濫權，市民將無法得知警員身份以進行投訴，亦無法對警員進行監察，冀警方明白公開一定程度的資料屬合理範圍。

自本周起，已有數宗涉及襲警的案件，控罪書上以英文字母代替事主姓名；昨亦有一宗涉及一名的士司機被襲案件，除事主姓名以字母代表外，控方亦申請兩名警員證人以字母代其真實姓名。

案件編號：KCCC2558/2019