【武漢肺炎】深圳訪港旅客指報道太誇張：武漢的同學都沒有戴口罩

武漢爆發不明肺炎疫情，國家衛健委今日(20日)凌晨確認廣東省首宗輸入性新型冠狀病毒感染肺炎確診病例，患者為一名現居深圳的66歲男子。 不過，有來港購物的深圳旅客稱不擔心疫情，又指朋友圈未有於社交平台討論事件，反而覺得新聞報道太跨張：「我武漢的同學都沒有戴口罩。」有內地旅客亦認為，當年沙士「也是這樣過來，沒什麼好怕。」

新年將至，不少內地旅客到上水一帶辦年貨。（黄詠榆攝）

記者今日下午約2時於上水一帶觀察，上水港鐵站人頭湧湧，該區全是拖着行李箱的旅客，亦有水貨客席地而坐「執貨」。大部份旅客都沒有戴上口罩，僅得少數人戴口罩，有人更「打孖上」戴兩個外科口罩防疫。

深圳旅客：媒體說得很誇張

來自深圳的旅客劉小姐指，每個月來港兩次，直言不太了解武漢肺炎疫情，指「我們那裏（深圳）沒病毒，沒聽說這些，我們正常生活！」經記者告知後，她始知深圳有一宗確診案例，劉說自己的生活圈子沒這些病人，不擔心疫情，更展示微信朋友圈予記者看：「都是出去玩的、發廣告的！」

劉小姐認為，武漢肺炎疫情沒媒體說得那麼誇張，「新聞說得很嚴重，但人家還是該生活的該生活，我武漢的同學都沒有戴口罩！」

另一位來自深圳的旅客姚小姐則反問記者：「有什麼好怕？」她更舉例2003年爆發沙士疫情，「也是這樣過來」，認為當時疫情不是很嚴重，「該上班上班，該下班下班，該坐車坐車，生活如常呀。」她又指自己當年都沒戴口罩。她又指，不了解深圳有確診個案，微信朋友圈、微博都沒有人在議論。

戴口罩旅客：正常預防 一年四季都有不同病毒

不過，亦有少部份旅客戴上口罩「自保」。戴上口罩的深圳旅客周小姐指，朋友通知她深圳有確診新冠狀病毒的案例，惟不太具體了解病情情況，只不斷叫她趕快回家，不要在香港「亂晃」。但她表示不太清楚疫情是否嚴重，「也不是怕啦，只是正常預防，一年四季都有不同的病毒會傳播，如果真的怕，就不會來啦！」

居於上水的周氏姊妹戴上口罩預防。（黄詠榆攝）

藥房職員透露區內藥房口罩貨源充足

記者所見，上水一帶不少藥房將盒裝口罩、酒精消毒液放於當眼位置出售，盒裝口罩價錢大概由48元至 65元不等 。有藥房職員透露，區內無論是醫藥口罩還是黑色口罩從來沒有斷貨，藥房亦沒有加價。雖然今日再有新案例公布，但未見到有水貨客或街坊搶購口罩。

居於上水的周氏姊妹表示，上水一向有大量內地旅客，臨近歲晚，人流明顯更誇張。兩姊妹表示，自上周起已戴口罩，對大量深圳旅客湧至上水掃貨，她們稱擔心大量人流會令細菌傳染，除戴口罩預防外，亦會勤洗手。

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