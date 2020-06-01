輔警一哥．專訪｜全員曾以防暴裝出勤　楊祖賜：與正規警更密切　

去年6月反修例示威至今年初，警民衝突不斷。除了正規警力外，輔警亦要協助執行人群管理任務。輔助警察隊總監楊祖賜今年初接受《香港01》專訪時表示，過去反修例運動期間，與正規警察的密切性有增無減，有前線輔警向他反映裝備安排，而警方亦能一一配合。他透露全體輔警均試過以防暴裝備，在反修例示威中出勤，協助處理衝突。

楊祖賜年初透露，去年下半年全體輔警均試過以防暴裝備出勤，協助正規警員處理示威衝突。（梁鵬威攝）

其實佢地（輔警）想嘅嘢，永遠係工作上與正規睇齊。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

輔警不需要如正規警員般查案，又或是毒品搜查等，所以工作範圍主要集中在行動上，而其中一項重點工作則為內部保安（internal security），即重點保護、巡邏，以及保護警署等工作。在反修例事件中，輔警同樣需要擔當防暴工作。楊祖賜透露，去年下半年所有輔警均試過以防暴裝備出勤，協助正規警員處理示威衝突。

楊祖賜又指，過去有前線輔警向他反映，由於以往未試過在緊急情形下換上防暴裝備執勤，所以較着重裝備安排。他認為在反修例事件中，輔警與正規警察的密切性反而有增無減，裝備上不論頭盔、防毒面具等，警隊都能夠第一時間提供，又形容前線心態「特別」，「其實佢地想嘅嘢，永遠係工作上與正規睇齊」。

楊祖賜舉例指過去半年，輔警都試過為數不少的內部保安工作。（羅國輝攝／資料圖片）

+ 3 + 2

全香港警察都冇諗過今日要做防暴，學咗咁多年，完全係學以致用。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

「全香港警察都冇諗過今日要做防暴」

除了防暴裝備外，其實輔警亦同樣需要如正規警員般，接受防暴訓練，當中的內部保安訓練（internal security training），亦包括試煙、投擲手擲式催淚彈，以及發射催淚彈。，楊祖賜表示上述訓練均可配合到防暴工作各方面的需要，形容「全香港警察都冇諗過今日要做防暴，學咗咁多年，完全係學以致用」，續言：「防暴嘅事，只要識用武器，已經可以做到必需要制止的暴力情況。」

他舉例指去年下半年，在「緊逼嚴明」的情況下，輔警都試過為數不少的內部保安工作。他透露，試過因有人向警署投擲汽油彈，隨即向攻擊警署人士發射幾十發防暴槍和催淚彈，亦有輔警曾在油麻地廣華街擎槍阻嚇「暴徒」。

楊祖賜直言「全香港警察都冇諗過今日要做防暴」。（梁鵬威攝）

「我成日都講呢班學生咁樣衝擊法，我諗美國已經開晒槍，但香港只係用啲溫水射下你！」楊祖賜認為警察在反修例衝突中，與示威者保持距離的態度，是不希望傷害到自己及其他人，然後慢慢等現場人士離去，「呢種處理方式全世界都冇，係我哋先有。」他相信所用武力是適當的，亦認為警務人員可以「做多啲」。

惟他解釋，由於香港是一個非常文明的地方，不認為香港警察使用槍械上需要調低標準，又謂外國與中國在防暴裝備上大同小異，不論催淚煙、催淚彈或橡膠子彈，這些非致命武器，其有效程度可以很好，視乎使用的地點和對象。