輔警一哥．專訪｜總投考人數上升　楊祖賜：大學生因理念不同離開

反修例風波在去年6月開始，由6月至11月，投考輔警人數比前年同期上升逾70%。2018年有601名在職人士投考輔警，2019年數目增至逾1,039人，當中70%是30歲或以上，惟去年透過大學生計劃投考輔警的人數則較前年減少40人左右。 「輔警一哥」輔助警察隊總監楊祖賜年初接受《香港01》專訪表示，投考人數上升反映「其實香港人都係想正義嘅」。惟他透露去年底有大學生因理念不同離開輔警，「唔多唔少都會有影響」。

去年6月至11月，投考輔警人數比前年同期上升逾70%，2018年有601名在職人士投考輔警，去年數目則有1039人。（資料圖片）

新應徵者多數逾30歲

在去年6月至11月，投考輔警人數比前年同期上升逾70%，2018年投考輔警的在職人士有601人，至2019年增加至超過1,039人，增加73%，當中70%是30歲或以上人士。惟去年透過大學生計劃投考輔警的人數，則較往年相對減少，計劃原定每年招生128人，卻下跌至80至90人。

輔警一哥楊祖賜接受《香港01》專訪表示，投考人數上升反映「其實香港人都係想正義嘅」。（梁鵬威攝）

其實香港人都係想正義嘅，想維護秩序亦係必然嘅。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

楊祖賜去年底獲批延任輔警總監兩年，「喺呢個亂世裏面延任，其實都幾好笑！」他認為投考輔警人數增加，反映「其實香港人都係想正義嘅，想維護秩序亦係必然嘅」，希望未來有更多人能投身輔警。

對於去年中至年底警民關係持續緊張，大學生投考人數下跌，楊祖賜不諱言「唔多唔少都會有影響」。他透露有大學生輔警「劈炮」，「佢本身的意見同我哋唔係同一理念，有一部分在咁嘅情況之下，就唔會做喇。」他直言「無可厚非」，認為除輔警外，任何一個紀律部隊都會出現同類情況。

楊祖賜指，警務處新任一哥鄧炳強上任後，輔警在高調巡邏方面，工作上佔的比重相對以往更大。（鄭子峰攝／資料圖片）

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輔警也需擔當防暴工作

隸屬於香港警務處支援部支援科的輔警隊，主要工作包括保護重要地點，如警署及領事館等、為指揮及控制中心提供額外警力，並且執行徒步巡邏。惟近月反修例運動中，不論正規警員或輔警，均有警員分配擔當防暴工作，楊祖賜形容「全香港警察都冇諗過今日要做防暴，學咗咁多年，完全係學以致用」。

佢（大學生）本身的意見同我地唔係同一理念，有一部分在咁嘅情況之下，就唔會做喇。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

楊祖賜表示，輔警在過去6個月的工作與過往沒有太大特別，基本上在「咇份」的巡邏，更改至全部由巡邏車上，不會再以「步兵」巡邏。（梁鵬威攝）

楊祖賜表示，去年下半年的工作與過往沒有太大分別，但巡邏方式由以往徒步巡邏改為乘坐巡邏車，亦主要以高調巡邏（high profile patrol）為主，即警員在街上見到任何可疑事情，均會高調截停疑人搜查，通常於星期六、日進行。至於其他防止罪案的工夫，楊祖賜坦言「的確是減少咗嘅」，但基本上警察要做的事，輔警都會繼續做。

楊祖賜透露，去年11月警務處長鄧炳強上任後，高調巡邏佔輔警工作比以往多。輔警警員近月不只負責維護警署安全上的工作，同時在經驗和行動上亦有更多不同的體驗，由去年6月至今，輔警基本上每日至少有500人出勤，高峰期更有逾1,600人執勤。