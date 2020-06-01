輔警一哥．專訪｜楊祖賜否認警方使用過分武力：打到埋身先開槍

2019年，香港經歷前所未見的反修例示威衝突。不論示威者或警方均武力升級，卻一直有人質疑警方使用「過分武力」，卻在西鐵元朗站721白衣人無差別攻擊事件中未使用「適當武力」。 面對指控，有新地「槍王」之稱的「輔警一哥」輔助警察隊總監楊祖賜，在今年初接受《香港01》專訪時表示，對於警員在反修例首半年以來所使用的武力，他認為屬適當，更指警務人員可以「做多啲」，他賜認為透過監警會、監察所有片段和相片，便能還原「事實真相」。

好多時無必要，都會忍住唔開槍，而係擎槍。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

輔警一哥楊祖賜年初時表示，對於之前數月警員使用武力的情況，他認為是適當的，更指警務人員可以「做多啲」。（梁鵬威攝）

楊祖賜指出，警方使用槍械和用其他武器的最主要目的，是要制止暴力，他認為處理反修例衝突期間，警員恰當使用武器。

指警員開槍多是因被圍堵而「別無選擇」

其中引起社會關注的西灣河開槍事件，一名警署警長連開三槍實彈，擊中一名示威者。楊祖賜反駁，當時警員是撥開示威者後才開槍，「好多時無必要，都會忍住唔開槍，而係擎槍。」他又指警員開槍多是被圍堵，或有人意圖搶槍，令警員「別無選擇」，開槍是必須的。對於警員過去多月來使用武力的情況，他相信是適當的，更指警務人員可以「做多啲」。

他以美國警隊為例，若有人手持木棍，警員已「開得槍」，反而香港則是「打到埋身，有威脅先開槍」，「好多時制止緊暴力嘅時候，（示威者）突然投擲個汽油彈，其實已經絕對開得槍。」他指，警方往往只使用水炮車，甚至乎催淚煙，是希望驅散示威者、與示威者保持距離，不想將傷亡或不必要的損傷「做大咗」。

放下警員身份，對於社會聲音質疑警員濫捕，楊祖賜直言「絕對不同意呢兩個字」，不認為警員在甚麼方面有「做多咗」。（梁鵬威攝）

指721兩首到場警員無法控制場面

反修例示威衝突由去年6月開始，無論大大小小遊行，警方均會嚴陣以待布防，惟大部分最終出現警民衝突。社會特別關注去年7月21日，元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，當時兩名警員到場後即離開，警方被指太遲派足夠警力到場處理事件，兩名接報首先到場的警員，卻沒有擎槍示警以控制場面。

楊祖賜則認為，應以平常心看事件，指出當時兩名警員面對數十人在打鬥，各人亦手持武器，但兩名警員只有兩枝手槍，「我絕對冇咁嘅能力去控制到現場嘅打鬥，我係冇可能，我係冇能力㗎」，「都唔知開槍打得邊個，開槍打天呀？如果打完成班人衝埋嚟咁點呀？」他認為僅靠兩名警員，是不足以應付場面，「我哋（警隊）唔想殺人，如果你成班人衝埋嚟，我開哂12槍，係咪死哂12個先？」

【元朗】7月21日，大批白衣人在元朗西鐵站的月台及大堂，持棍無差別攻擊乘客，造成最少45人受傷。（資料圖片）

我絕對冇咁嘅能力去控制到現場嘅打鬥，我係冇可能，我係冇能力㗎。 香港輔助警察隊總監楊祖賜

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濫捕示威者？ 「絕對不同意呢兩個字」

楊祖賜認為，在反修例示衝中，警隊始終作為執法者，不會着重政治層面的事，而是在執法方面應該處理甚麼事情，絕對不能讓任何暴力事情發生和繼續，這是警員必須要遵守的原則。

放下警員身份，對於有人質疑警員濫捕，楊祖賜直言「絕對不同意呢兩個字」。他認為「濫」一字，即代表「做多咗」，惟他不認為警員在甚麼方面有「做多咗」，又謂：「我成日都講，你唔打我，我唔會制止你㗎」，認為反修例以來不存在「打多咗」的問題，而是未能制止示威者，以致行動未完結。他相信透過監警會、監察所有片段和相片，便能還原「事實真相」。

楊祖賜獲批續任輔助警察隊總監，為期兩年至2022年1月6日。（梁鵬威攝）

1989年加入警員 2016年4月升任總監

楊祖賜去年底獲警務處批准延任香港輔助警察隊總監，為期兩年至2022年1月6日。警方指，楊祖賜在領導輔警方面表現優秀，對輔警工作充滿熱誠，帶領輔警應對不同警務工作，均發揮其領導能力。

正職是新鴻基地產市務總監的楊祖賜，亦是業餘射擊運動員，曾任港隊奧運射擊隊隊長，在2008年出戰東南亞射擊錦標賽中，奪得隊制與個人賽合共1銀3銅成績；他亦在2011年的第11屆亞洲射擊錦標賽，代表港隊出賽。

楊祖賜於1989年4月加入香港輔助警察隊為輔警警員，2004年10月升為輔警警司，並於2008年12月晉升為輔警高級警司，至2010年8月升至輔警總警司。楊祖賜其後於2013年11月1日，獲委任為輔警副總監，至2016年4月升任總監。