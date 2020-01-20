槍會被指射擊膠塞掉進引水道　水務督察稱搜證時見碎片從天而降

位於荃錦公路的香港槍會，涉於去年舉行射擊活動後，散落橙色飛靶碎片及膠塞，並流落山坡及城門引水道，部份膠塞更隨水漂流至城門水塘。香港槍會否認一項放置物質於水務設施內傳票罪，案件今（20日）在西九龍裁判法院開審。水務署督察供稱，他們往引水道搜證時，曾多次聽到槍聲，亦見有碎片從空中降下跌在腳邊，惟辯方盤問時卻質疑說法，指督察在口中僅稱「由上而下」，今卻變成「從天而降」。案件將於下周五（31日）續審。

槍會代表羅啟華(右)代表會方否認傳票。(馮家淇攝)

被告香港槍會，被水務署票控一項放置物質於水務設施內罪。被告於2019年3月18日或之前，在荃灣城門引水道近斜坡（6SE-B/CR184-199）容許放置固體，而放置的方式及地方使該固體跌落、沖入或帶入食水設施部份的水中，違反《水務設施條例》30(1)及30(4)。香港槍會董事之一、身兼房協委員的羅啟華，代表香港槍會否認控罪。

引水道見射擊殘餘物

控方傳召水務署助理水務督察梁子聰作供，他稱在去年3月20日到城門水塘搜證，沿引水道走見到射擊殘餘物，即彈塞、彈珠等，而山坡上亦有橙色飛靶碎片。職員檢取相關殘餘物後在現場拍照記錄。

辯方質疑證物照片非現場拍攝

梁聲稱在3月20日拍照，但照片顯示日期為3月22日，辯方質疑證物相片並非在現場拍攝，又說：「如果唔係當日拍攝，咁啲證物就係來歷不明。」梁回應稱已忘記何時拍攝，但照片上的證物是在當日搜到。梁於7月19日與同事進入荃錦公路會址調查，他們僅檢取飛靶碎片作證物，辯方質疑為何不檢取彈珠及彈塞，梁回答是上司指示檢取飛靶碎片。

指早前口供只說碎片從上而下跌在地上

供應及保養組水務督察何慶佳供稱，去年7月他曾到現場檢取殘餘物，他在引水道旁多次聽到槍聲，亦有碎片跌在腳邊，認為碎片是從空中跌下。辯方質疑何當時口供是指碎片「從上而下」跌在地上，今卻在庭上指「從天而降」，認為其供詞有出入。

案件押至31日續審，並傳召專家證人作供。

案件編號：WKS15329/2019