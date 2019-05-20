「嘭…嘭…嘭…」槍聲從不遠處傳來，令人感覺如同身臨警匪槍戰現場，沒有駁火情境，卻有無限的鉛粒散落，打在樹葉上發出沙沙聲，還有橙色飛靶碎片及貌似酒樽木塞的膠塞，流落山坡及城門引水道，部份膠塞更隨水漂流至城門水塘，把膠災範圍擴大。 是誰人讓子彈飛後，卻不顧這些射擊廢物亂散？環團綠惜地球追查，發現元兇正是香港槍會，撿到的證物屬霰彈槍子彈內的組件。記者早前隨環團視察，短短10分鐘已在城門水塘找到超過90粒膠塞。環境倡議總監朱漢強表示，這些鉛粒、廢膠或遭動物誤食及污染食水，也破壞郊野生態，槍會必須妥善處理。《香港01》已就污染情況向香港槍會查詢，截稿前未獲回覆。

系列報道：

【讓子彈飛】槍會比賽令膠粒、鉛粒污染城門水塘 行山客中頭獎

【讓子彈飛】槍會子彈每發含百粒鉛珠 不妥善處理污染土壤、水質

綠惜地球早前在城門水塘不足一小時拾獲253粒膠塞，後來發現是霰彈槍子彈內的組件。（洪嘉徽攝）

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綠惜地球在2014年清理山徑時，首次在城門水塘發現長約4厘米的子彈膠塞蹤影；兩個月前在同一地方的100公尺範圍內，大半小時拾獲253粒膠塞，「沒有想過這麼多，也反映這些膠長時間被困在這裏 ，沒有人清理」，朱漢強說。

他發現，這些不知名膠塞原來是霰彈槍子彈內的組件，再追溯源頭，是來自位於荃錦公路旁、近川龍的香港槍會，其附近也散落不少子彈鉛珠及橙色的飛靶殘駭，是開槍後產生的廢物。

大量體積比保濟丸還小的子彈鉛珠遍布香港槍會的後山坡，有機會污染土壤及水質，或被動物誤食。（洪嘉徽攝）

射擊廢物從大帽山沖到城門水塘

記者在本月初隨綠惜地球到香港槍會附近視察，該會下方是城門引水道，當時正值進行飛靶射擊比賽。走到槍會後的山坡，看見已豎立危險警告牌及掛起紅旗，警惕市民即將進入槍會射擊範圍，以及有實彈射擊正在進行。每一下槍聲後，均有疑似子彈鉛珠散落，亦有飛靶碎片掉入引水道，斜坡鐵絲網上有少量「陳年」膠塞，部分更已經引水道往東面漂流，最終從大帽山沖到城門水塘。

走到城門水塘六號燒烤場對出的小型沙灘，子彈膠塞隨潮漲沖上岸。朱漢強在10分鐘內拾得超過90粒，「裏面（枯枝叢）應該還有更加多，執不到，這些只是表面。究竟水塘還有多少？不知道！」

記者本月初隨綠惜地球到城門水塘視察，朱漢強在10分鐘內仍拾得超過90粒白色膠塞。（洪嘉徽攝）

或污染土壤、食水 動物誤食

沿城門引水道，有民居、果園，不時有流浪狗、牛隻、野豬等在旁散步。其中一個果園負責人黃婆婆表示，引水道有時出現橙色碎片，「路上已沒有，坑裏面就有。下大雨後沖下去、（碎片）沉底，撈不起、也撈不完」；在挖泥或摘植物時，也發現有很多小粒狀物體，笑言「當佢石仔」。

黃婆婆又說，附近不時有行山客出沒，多年前有外國人被橙色碎片擊中頭，「距離這麼遠，力度也大大減弱……打槍那位都不會知道有人經過」；但為避免「中頭獎」，她提醒「聽到響聲，（抬頭）看一看有沒有東西飛來」。

訪問期間，一塊橙色飛靶碎片從天而降，當時香港槍會正進行射擊活動，不時傳出槍聲。（洪嘉徽攝） 事實上，這些從天而降的廢物無論是停留香港槍會附近山坡，或湧入郊野公園，均帶來環境污染。朱漢強說，「體積比保濟丸還小」的鉛珠是有害重金屬，會污染土壤及水質；加上山坡上發現牛糞，擔心鉛珠會被動物誤食。城門水塘是本港首個把存水由九龍區輸往港島區使用的水塘，朱漢強認為「污染情況未必好大，但膠粒不應進入集水區，因那是平日的飲用水」。 他直言，這些垃圾不應出現在郊野公園，「槍會自己製造垃圾，特別與武器有關的垃圾，應自己妥善清理，才是負責任的社會持份者」。

走到香港槍會後山坡，看見已豎立危險警告牌及掛起紅旗，警惕市民即將進入槍會射擊範圍，未見圍繩及閘門防止遊人進入。（洪嘉徽攝）

水務署搜證 違者最高罰5萬及監禁2年

水務署回覆《香港01》查詢時表示，今年3月接獲市民投訴，指在城門引水道及城門水塘附近發現射擊活動產生的殘餘物，包括彈塞、彈珠及飛碟碎片，遂到現場及附近相關設施視察，以及與相關人士會面和錄取口供，現正整理所得資料及徵詢法律意見，以決定下一步行動。發言人稱，正清理有關射擊活動產生的殘餘物，並提醒相關設施負責人應防止有關殘餘物被沖入水務設施。在水質方面，發言人指定期在城門水塘抽取水樣本監測水質，又於有關引水道抽取水樣本檢測，結果均顯示水質正常。

根據《水務設施條例》，任何人放置固體或液體而可能被沖入水務設施部份（包括引水道、集水區、水塘等）的水中，即屬犯罪；一經循簡易程序定罪，可處第5級罰款（即最高為港幣5萬元）及監禁2年。

漁護署表示，由於污染源頭及該引水道位於郊野公園範圍外，《郊野公園及特別地區規例》相關規管並不適用。（洪嘉徽攝）

漁護署也回覆指，去年及今年收到市民有關香港槍會射擊廢物投訴，並於該槍會附近的引水道發現子彈殘骸及飛靶碎片，亦在城門水塘範圍發現部份射擊廢物，但由於污染的源頭及該引水道位於郊野公園範圍以外，《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）的相關規管並不適用。發言人表示，已要求香港槍會就射擊廢物制定清理方案，並採取合適措施以保持環境清潔。

香港槍會會員人數只有420人，場內設有多向飛靶射擊場及雙向飛靶射擊場。（洪嘉徽攝）

香港槍會早於1949年成立，其後在1973年由葵涌搬至荃灣川龍，根據《私人遊樂場地契約》獲以1,000元象徵式地價批出約6.49公頃土地，新一份契約至2027年6月屆滿，但市民至少付10萬元才能入會。翻查去年3月立法會文件，香港槍會會員人數只有420人，場內設有多向飛靶射擊場及雙向飛靶射擊場。在2005年，有兩名男女在香港槍會附近一條山路，報稱遭小鐵珠分別擊傷頭部及眼角，事發時有人正在槍會的露天練靶場內練習射擊。