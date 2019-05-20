香港槍會根據《私人遊樂場地契約》持有荃灣川龍約6.49公頃土地，當中約一半土地位於大欖郊野公園範圍內，但該會射擊活動產生的廢物被發現欠妥善處理，甚至遠至城門水塘也能發現其蹤影。 有熟悉射擊運動的知情人士表示，本港只有香港槍會設飛靶射擊，使用的霰彈槍子彈內含逾百粒鉛珠，但這些射擊廢物不應離開槍會範圍；若不妥善處理及定期清理，有機會引致嚴重鉛污染。

系列報道：

【讓子彈飛】槍會比賽令膠粒、鉛粒污染城門水塘 行山客中頭獎

【讓子彈飛】槍會子彈每發含百粒鉛珠 不妥善處理污染土壤、水質

有熟悉射擊運動人士表示，霰彈槍一粒子彈以一安士鉛作基準，射擊飛靶的子彈多數含逾百粒鉛珠。（洪嘉徽攝）

該名熟悉射擊運動的知情人士估計，用家使用的是Over and Under（疊排式）霰彈槍，「一條管在上面，一條管在下面，再用一至兩個板機控制兩條管的擊法。有些要手動取出子彈殼，質素較佳的會跳殼而出，後者的彈殼一般墜落於射手附近」。他稱，霰彈槍一粒子彈以一安士鉛作基準，可造成一粒至逾百粒鉛珠，用作飛靶射擊多數含逾百粒鉛珠；白色wad（彈珠推送塞）是用來承載lead shots（鉛彈），發射後兩者一同飛出，彈塞率先跌下，子彈繼續朝向目標，「如果向較遠的方向發射，鉛砂的擴散範圍會大過射向近距離」。他又指，廉價飛靶由石油副產品製成，會釋出有毒物質，連同大量鉛珠，造成嚴重鉛污染，香港槍會契約地段與大欖郊野公園重疊部分同樣當災。

香港槍會根據《私人遊樂場地契約》持有荃灣川龍約6.49公頃土地，當中約一半土地位於大欖郊野公園範圍內。（洪嘉徽攝）

子彈主要由彈殼、彈塞、火藥及鉛彈組成。（網上圖片） 他認為，作為負責任的靶場管理者，應採取防禦措施阻止射擊廢物離開槍會範圍，也不能以自然因素作辯護理由；加上若槍會會舉辦飛靶射擊活動，先要規劃shot fall zone（射擊落地區），預計鉛珠射中飛靶後，會跌入什麼位置，槍會也要負責清理。 香港槍會在大欖郊野公園成立前已投入運作，經營近半世紀。他坦言，多次與政府部門交涉，但對方一直不承認香港槍會造成的土壤及引水道污染，認為政府應在槍會內外進行大規模土壤檢測，包括與大欖郊野公園的重疊範圍，否則污染情況只會惡化，日後清理時或需動用龐大公帑處理。 此外，另一名不願具名、熟悉槍械人士補充指，「有效射程一般在2、30米內，經拋物線後就會下跌，鉛粒及飛靶碎片應跌在靶場範圍」，並形容每一發子彈後，逾百粒鉛珠如下雨般撒落，建議槍會在靶場範圍邊界設立圍欄，避免大量射擊廢物外流。 漁護署承認，最近巡查香港槍會與大欖郊野公園重疊範圍時曾發現射擊廢物。問及過去有否要求該槍會就射擊廢物制定清理方案，署方指已多次要求制定方案，也會繼續敦促提交及盡快執行，有需要時通知相關部門作進一步行動。記者亦就香港槍會土地使用情況向地政總署查詢，截稿前未獲回覆。

有環團及政府部門在香港槍會附近的引水道發現子彈殘骸及飛靶碎片。（洪嘉徽攝）

有外國槍會因子彈鉛污染關閉

在外國，曾有槍會因子彈帶來的鉛污染要關閉。位於三藩市東灣阿拉梅達縣（Alameda County）沙博地區公園（Anthony Chabot Regional Park）的沙博槍俱樂部（Chabot Gun Club），經營超過半個世紀，因違反當地環保法規，子彈帶來的鉛污染居民後備食水，對土地、植物及河流造成自然環境威脅，在2016年被關閉，清理成本料超過百萬元美元。

美國洲際科技及法規委員會（ITRC）發表的「已停役小型武器射擊靶場的土壤特性與污染整治之技術與管理指引」也指出，要評估從靶場造成的潛在污染，因鉛珠暴露在潮濕的空氣中會氧化，也可因強風、地表徑流等轉移位置，或透過土壤被植物吸收，野生動物也有機會進食鉛粒或受鉛污染的土壤。

警方：須妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分

警方回覆指，一般會在射擊會相關的管有權牌照條款及條件中規定，持牌人須妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分；在批出射擊會牌照及每次續牌前，警方均會檢查相關場地及設施，包括其射擊場，以確保其射擊活動不會對任何人的安全構成危險和造成重大不便。 發言人指，已將香港槍會情況轉交相關警區跟進，如發現該射擊會沒有遵從該牌照所訂的條件，或其經營情況違反《火器及彈藥條例》，警方會根據所搜集得到的證據採取適當的執法行動。