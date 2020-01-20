政府研究龍鼓灘填海　內河碼頭擬建公屋　提供最多7萬就業人口

發展局早前向立法會提交文件，指擬研究龍鼓灘填海，及重新規劃屯門西部及內河碼頭，涉款1.79億元。 立法會發展事務委員會今日（20日）開會討論。發展局局長黃偉綸說，內河碼頭用地計劃日後可作住宅發展，相當部份會興建公營房屋，惟暫時未知單位數目。他又說，預計龍鼓灘及屯門西日後合共可提供逾5萬至7萬的就業人口。

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劉業強：村民不想家園變成工業園

經民聯立法會議員、龍鼓灘村村代表劉業強說，龍鼓灘填海後，日後地皮會用作工業用途或重置棕地作業，村民不想「住咗幾代的家園變成工業園」，認為計劃需改善居住質素，如增設道路、改善嘈音及空氣等。他又指，若村民堅決反對填海，他將會與他們立場一致。

黃偉綸說，理解村民的關注，故將擴闊龍門路。他又指，希望將部份龍鼓灘填海用地重置棕地作業，又指日後會有合適規劃，料對環境影響不大。

收回棕地作高密度公營房屋

黃偉綸在會上又指，不少棕地日後會收回作高密度公營房屋，而棕地作業是組成香港經濟鏈的重要部份。不過，面對其他議員查詢時，他稱日後若收回棕地發展，不能存在可「一呎換一呎」，主要會作金錢補償。

發展局局長黃偉綸。（資料圖片）

風水非政府基本考量

民建聯立法會議員梁志祥關注，龍鼓灘填海工程會否影響「龍脈」。黃偉綸回應說，風水問題並非政府的基本考量。