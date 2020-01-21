司徒拔道港安醫院申重建　擬建三座大樓　床位增七成至231張

位於跑馬地司徒拔道的港安醫院，日前就重建計劃向城規會申請放寬建築物高度限制。根據擬議的重建方案，計劃包括3座大樓，床位將由現時130個增至231個，增加約七成，料將於2035年落成。

跑馬地港安醫院擬重建。（港安醫院網站圖片）

根據港安醫院擬議的重建計劃，醫院將會分為三座大樓及一座升降機大樓，較現有的兩座大樓為多。當中分別樓高16層及15層的A座及B座大樓，會位於現時港安大廈及停車場的位置，而用作醫療用途的空間將集中於B座大樓。至於現時主座大樓則將在重建後，建成樓高10層的C座大樓，主要包含非醫療用途及停車場等設施。重建將分為三期進行，料可提供231個床位及65個診症室，較現有130個床位增加約七成。

重建料於2035年完工

此外，重建計劃包括園境及休憩空間供病人、探訪者及員工使用，亦將包含改善司徒拔道的行人路的工程。擬議的地積比率約為5.59倍，重建計劃料可於2035年完工。申請人指，申請增加建築物的高度限制為增加床位、醫療器材及提供足夠的員工支援服務。

重建計劃延後約半年

港安醫院於2018年提出重建，當時擬將現高約14層、主要為停車場及辦公室的港安大廈拆卸，重建為樓高10層的臨床大樓，料可將床位由130張增加至150張。至於主座大樓則會騰出作辦公室及會議室，當時料可於去年年中提交申請至城規會，料可於2020年動工。