【武漢肺炎】澳門設病毒應變協調中心　武漢抵達航班登機量體溫

武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（21日）早上8時，內地多個省市共錄得219宗個案，其中武漢4人死亡，15名醫務人員感染。 澳門政府今日舉行記者會，社會文化司司長歐陽瑜宣布，政府調升傳染病防禦級別至第2級「可能面臨爆發」的危險級別，並成立新型冠狀病毒感染應變協調中心，直屬行政長官，以採取更謹慎態度應對疫情，適時向公眾發布消息。 同時又指，明日（22日）開始所有搭乘內地航線的旅客抵澳，將加強體溫監測並須提交健康申報表，所有武漢航班抵澳將接受登機檢測體溫，倘未有遵從最高刑罰會監禁60日或罰款。

澳門政府今日舉行記者會，社會文化司司長歐陽瑜（中）宣布，政府調升傳染病防禦級別至第2級，並成立新型冠狀病毒感染應變協調中心。（澳廣視截圖）

歐陽瑜表示，澳門暫未有發現病情，日前珠海有3宗確診病例均未有前往拱北及澳門。而設立新型冠狀病毒感染應變協調中心，是針對澳門爆發疫情時能採取有效應對措施。協調中心全面指揮公私營實體、將24小時運作，並會因應疫情向公眾發布資訊，呼籲市民不要擔心。

澳門衛生局局長李展潤表示，衛生局領導及部門主管須取消休假，而前線人員亦須按部門，包括急症室及胸肺科須暫停假期或留守澳門；衛生局亦會停止無關工作，優先應對傳染病工作，故部分擇期手術須延後。

衛生局局長李展潤表示，協調中心24小時運作，衛生局領導及部門主管將取消休假應對疫情。（澳廣視截圖）

為加強疑似病人篩查隔離措施及加強口岸防護措施，李展潤表示，政府一向就所有機場旅客採取體溫監測。惟明日開始，所有內地航線的旅客須加強體溫監察及填寫健康申報表，當中所有武漢航班抵澳將接受登機檢測體溫；其他班機的旅客則會落機入境期間測溫，但實際測溫地點仍機場及民航局商討中。

衛生局疾病預防控制中心主任林松透露，曾有旅客未有填寫健康申報表，其後有職員勸喻後則有填寫。李展潤補充，倘旅客不遵從填寫申報表或提供虛假信息，最高刑罰為監禁6個月或罰款。

李展潤表示，日前得到國家衛健委提供試劑，澳門政府亦有購入相關試劑，料進行測試3個小時內將有結果，且當局亦有派員到武漢交流，相信會有足夠藥物治療。