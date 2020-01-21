【武漢肺炎】袁國勇：無必要不應去武漢　香港醫院太擠迫很大憂慮

武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（21日）早上8時，內地多個省市共錄得219宗個案。 港大微生物物學系講座教授袁國勇日前曾到武漢了解當地情況，他指出武漢已成為新型冠狀病毒肺炎的「疫區」，認為如非必要不應前往當地。他又說，本港防疫工作「守得穩」，不過由於本港醫院擠迫，一旦有確診個案將「好大件事」。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇是國家專家組成員，日前到武漢考察，並接受內地傳媒訪問。（中新社）

憂港確診「好大件事」

國家衛健委高級專家組日前到武漢視察當地情況，成員之一的港大微生物學系講座教授袁國勇今日（21日）接受本港傳媒訪問時稱， 無論內地或香港的防疫工作均較十多年前進步，如臨床感染控制、測試模式、資訊流通及實驗室水平等，指本港至今未有確診個案，形容為「守得幾穩」。不過，由於本港醫院擠迫，公立醫院的佔用率更經常超過百分百，憂慮若有確診個案出現，可以「好大件事」。

他續指，武漢成為新型冠狀病毒肺炎的疫區，認為如非必要不應前往當地。而當地部分確診病人於入院時沒有發燒，惟其家人有發燒等徵狀，並於測試後發現感染新型冠狀病毒，而深圳亦有類似案例，形容為重要的臨床資訊。

袁國勇於周一（21日）於內地接受訪問時提及，新型冠狀病毒的基因變異性很快，而現時人傳人的情況已經發生，更可從一個地方到另一個地方，他提醒若出現發燒、喉嚨痛等情況除應戴上口罩外，一旦患者曾到訪武漢更應告訴醫生，讓醫生可作針對性檢查及治療。

▼點解下圖，了解武漢肺炎情況▼

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以國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山為首的高級別專家組，已於周日（19日）到武漢聽取省市的防控工作，並了解病人治療的情況。專家組成員共有5人，包括港大微生物學系講座教授袁國勇，傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟、中國疾病預防控制中心主任高福、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光，以及北京協和醫院重症醫學科主任杜斌。