季候風年卅晚南下迎鼠年　初三起一連4日最低13度　部分地區11度

新年將至，天文台料今個新年「凍冰冰」，市民外出拜年要多添衣。天文台表示，受一股溫暖潮濕的海洋氣流影響，未來2、3日廣東沿岸有霧。一股清勁的東北季候風會在年卅晚大除夕（24日）晚抵達華南沿岸地區，該區風勢較大及有幾陣雨。預料年初二（26日）北風增強，同時受高空擾動影響，廣東天氣轉冷，雨勢較為頻密。 天文台預料，由年初三（27日）起一連4日，市區最低氣溫僅攝氏13度，上水及打鼓嶺最低更只得11度，市民要做好保暖工作。

有攝影愛好者今早在元朗拍攝到疑「雨幡洞」美景。（Bi Laubi攝／社區天氣觀測計劃Facebook專頁圖片）

年三十晚料有幾陣霧及微雨

天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸地區，預料本港今日（21日）大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。展望未來2、3日漸轉溫暖潮濕。除夕晚東風增強及有微雨，年初二天氣顯著轉涼，雨勢較為頻密。

天文台預測，年三十（24日）部分時間有陽光，早晚潮濕，有幾陣霧及微雨。天氣和暖，氣溫介乎20至25度；相對濕度為75%至100%。新年期間氣溫驟降，天文台料年初一（25日）大致多雲，有幾陣雨，能見度較低。氣溫介乎18至22度，兩日溫差最大達7度，相對濕度為75%至95%。

天文台料清勁的東北季候風會在除夕晚抵達沿岸地區，該區風勢較大及有幾陣雨。（天文台網頁）

年初五開工重見陽光

年初三氣溫繼續下跌，天文台料多雲有幾陣雨，早上相當清涼，氣溫介乎13至16度，上水、打鼓嶺最低僅得11度，而大埔及沙田等最低亦只得12度。今年新年公眾假期至年初四，年初五（29日）開工大吉，天文台料當日部分時間有陽光，早上相當清涼。氣溫介乎13至18度；相對濕度為60%至80%，市民上班要做好保暖工作，以免著涼。

提防一冷一親易致上呼吸道感染

家庭醫生關嘉美指，天氣飄忽容易令人「着錯衫」，若穿得太厚會出汗，但太薄亦會「冷親」，一冷一熱容易令鼻黏膜發炎流鼻水等。若上呼吸道有炎症會較弱，流感甚至武漢肺炎的病毒會更容易入侵。她建議市民裡面的衣服勿穿太厚，而外套就要可禦寒。市民亦可準備隨時「可加可減」的衣物，包括冷帽及頸巾等，關亦建議市民應「個個都戴口罩」。