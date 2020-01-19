【鼠年2020】農曆年酒店房價再跌三成　尖沙咀5星級酒店房租5字頭

尚有一周便送豬迎鼠，本港旅遊業受反修例示威衝突打殘，農曆新年未有起色，酒店房價繼續「潛底」。《香港01》昨日（18日）透過預訂住宿網站搜尋年三十（24日）至年初三（27日）的本港酒店房價，發現大部分四星級酒店比上周搜尋時，再下降數十元至數百元。有酒店雙人房年三十晚房價僅需177元，大部分價格亦只維持於200至500元一晚，有酒店「保4」失敗，房價跌至300多元。 尖沙咀五星級帝苑酒店「破低價」，年卅晚房價只需526元一晚，較上周訂房價再跌35%或278元；銅鑼灣富豪香港酒店「保7」失敗，年卅晚房價再跌15%至675元。

↓↓點擊下圖 查看部分酒店年卅晚房價↓↓

+ 3 + 2

農曆新年將至，接近年卅晚不足一個星期，記者昨日（18日）透過搜查住宿網站Trivago 、Expedia、Agoda、Hotel.com及永安旅遊等搜尋多間酒店於農曆新年檔期，即1月24日（年三十）至1月27日（年初三）一晚雙人房的價格。

五星級酒店方面，不少房價較前一星期前的最低價更低，其中帝苑酒店「破低價」，年卅晚房價只需526元一晚，較上周訂房價的低278元，下跌35%。年初一至年初三的每晩房價不足1,000元，只需849元至890元，房價較一周前最多下降35%。

位於尖沙咀的九龍香格里拉酒店，年初一至年初三的房價也較上周為低，包含稅及附加費後，年初一的豪華雙床客房的房價為1,269元，而年初三晚則為1,230元，較上周房價低240元至364元不等；銅鑼灣富豪香港酒店包含稅及附加費後，年三十晚高級客房價格為675元，跌破7字頭，比上周搜尋時近800元再割價15%。

青衣青逸酒店房價180元有找

四星級酒店方面，位於青衣的青逸酒店高級雙人房，年三十晚的房價包括稅及附加費後，僅需177元。相比起上周網頁顯示當晚房價為227元便宜50元，跌幅為22%；至於年初一的房價亦同樣為177元，年初二及年初三每晚則需246元，較上周同樣便宜30至80元。

位於西營盤的華美達海景酒店，包括稅及附加費後，雙人客房年三十晚的房價亦同樣僅需177元，而年初一至年初三房價則較貴，由223元至322元不等，但所有價格均較上周網頁顯示便宜約100至250元；位於紅磡的都會海逸酒店，包括稅及附加費後，標準客房年三十晚的房價為376元，而年初一至年初三則貴近一倍，三晚同樣需708元。

荃灣如心海景酒店、旺角維景酒店、香港珀麗酒店等，年卅晚房價均比一周前搜尋時下跌，失守4字頭，其中香港珀麗酒店下跌45%至262元。