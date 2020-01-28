【鼠年2020】曾沉迷打機輟學　18歲超齡中四生終破冰與家人過新年

眼前的尹智軒對話表現開朗，與一般中學生無異，卻原來是18歲「超齡」中四生。在4年前，他沉迷網絡遊戲、與母親關係惡劣，至中三時需留級，索性輟學，到便利店當兼職。他憶述：「返工、放工、打機」生活維持了兩年多，一日突然驚覺生活如「跟住更表做人」，憂「再咁落去冇出路」，重萌上學念頭。 在前年，他重拾書本重讀中三，找到目標的他一改「頹」風，積極參與多項活動，近期除於聲演比賽中獲獎，更考獲全級第一，生活改變後，與家人的關係亦不知不覺間修補好。他形容，今年是「第一年破冰過新年」，但經歷良多的他淡然認為：「日常間的相處才是最重要。」

沉迷打機 中三排全級尾十需留班



雖然曾經輟學，但原來尹智軒在小學時期，一向成績不俗，更如願升上心儀中學；惟升中後無心向學，每日「打機」至夜深，以致翌日上學遲到：「暑假試過打三日、打通宵無瞓覺，返學都唔知自己做緊咩！」

沉迷網路遊戲令他成績每況愈下，和家人亦漸行漸遠，「中二學期尾時，有次呀媽打我，我推開佢，跟住就陷入好長時間的冷戰！」

回望過去，家境最貧窮時，尹智軒一周只獲100元零用錢，但要應付五日午膳飯錢，不時捉襟見肘，「去到星期五可能就食個包，或者要『籌旗』，要朋友借幾蚊」，因此亦令當時的他性格較自閉，因沒多餘錢參加課外活動，只好與朋友「打機」，「冇錢去做任何娛樂活動。」情況持續直到中三，追不上進度平均分只得20多分，排名全級尾十，試升不成的他決定輟學。

尹智軒於港台有聲好書全港中學生聲演比賽成功打入五強，獲得優秀表現獎。（黃詠榆攝）

他指，以前體重高峰一到達至一百多公斤。（受訪者提供） 輟學到便利店打工 兩年多後驚覺：再咁落去冇出路



輟學後，他到便利店當夜更兼職，月入9,000元。一向在家做「廳長」的他，第一次出糧便買床、冷氣機等日用品，三分一收入則作家用。然而，「返工、放工、打機」生活維持了兩年多後，他發現每日生活千篇一律，如同「跟住更表做人」；加上眼見哥哥考進大學，自己又即將踏入18歲，開始覺得「大限將至，再咁落去冇出路」，重萌上學的念頭。 重返校園考全級第四 事實上，他曾經重返舊校叩門，但不獲錄取，經老師轉介後，2018年入讀伯裘書院就讀中三；有了「第二次機會」他下起決心，追回進度，第一次考試便考得全級第四，笑言：「媽媽開頭唔信，我拎張成績表出嚟先信。原來見到屋企人反應，比起自己成績好更開心。」



以前覺得「打機大過天」的他，現一改想法，「瞓覺最重要」。他表示，每日晚上8、9時便會睡覺，再於凌晨4、5時起床梳洗，慢慢準備，再踩單車上學。作息定時、持續做運動，他由一百公斤的大肥仔，成功撇甩近廿公斤，現僅得八十幾公斤。

尹智軒（左二）現時於伯裘中學就讀中四，近期考獲全級第一。（黃詠榆攝）

重返校園 參加聲演比賽獲獎 與家人關係變好



近期，尹智軒於港台有聲好書全港中學生聲演比賽成功打入五強。有份指導他的馬老師笑言，當初找他去比賽時，「多番推搪，係咁搵佢，佢先肯應成」。她認為，尹是認真、好學的學生，「佢好著緊自己把聲，不停去Tune（調節）。」最終，尹智軒於全港三百多個學生中，脫穎而出，成功打入五強，亦獲得優秀表現獎。



尹智軒說，和家人的關係亦隨時間變好，父母得知參賽錄音會在電台上播放，皆大為緊張，任職的士司機的爸爸工作時，馬上扭開收音機，更致電大太一同收聽，「佢哋話唔係好明，但好似好勁！」

教導他的曾老師（左）、馬老師（右）皆大讚其謙虛好學。（黃詠榆攝）

第一年破冰過新年 為家人下廚



除了參與播音員比賽，他還和同學參加程式設計比賽，現成功打入六強。在最近一次考試，考獲全級第一的佳績。回望以前，尹智軒認為最明顯的轉變是找到人生目標，短期內期望可到日本升學，畢業後待在日本從事科技行業。



對於今年新年，他形容為：「第一年破冰過新年」，今年新年打算煮餐飯給家人吃，他笑言，參加完學校的義工服務後，學會煮飯，打算煮拿手的蕃茄炒蛋。經歷過與家人的疏離，更令他深明一家人的重要性：「唔駛搞好大，家庭間的日常生活較重要。」