【逃犯條例】六大宗教領袖發聲明籲放下暴力　當局以德政重建香港

反修例風波持續超過六個月仍未平息，農曆新年將至，香港六宗教團體今日（21日）發出新春文告，表示本港社會正處於不穩定及經濟不明朗時局下，冀大眾能放下暴力、在互助互愛互敬情況下，共渡難關及重新締造香港。文告又提出，冀當局能「選賢與能」，以德政關懷大眾。

香港六大宗教領袖今日發出新春文告，希望特區政府能以「德」與「慧」感化大眾，且不偏不倚以具體德政關懷大眾，建立符合真理與慈善的價值觀，鼓勵年青人勤謹學習。（資料圖片／曾梓洋攝）

香港六宗教團體，包括天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席蘇成溢牧師、香港道教聯合會主席梁德華道長，以及香港佛教聯合會會長寬運法師，今日共同發表庚子年新春公告。

公告表示新年將至，六宗教領袖向香港市民送上誠摯的祝福與禱告，並希望大眾可以攜手同行，在互助互愛互敬情況下放下暴力、待人博愛、對事融和共建家園及重新締造美好香港。

公告續指，希望特區政府能以「德」與「慧」感化大眾，且不偏不倚以具體德政關懷大眾，建立符合真理與慈善的價值觀，鼓勵年青人勤謹學習。同時又指，希望尋求社會公義平等時，亦能堅守和平理性非暴力的原則，以「求同存異、和衷共濟」的宗教交談，化解市民困擾並給予生活希望。