【武漢肺炎】內地鐵路部門即日起　免收來往武漢火車退票手續費

因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，中國國家鐵路集團有限公司今日（21日）公布，由即日起至周五（24日）晚上12時為止，乘客倘在車站、中國鐵路12306網站等各渠道購買來往武漢的火車票，如需退票將不收取退票手續費。 至於廣深港高鐵方面，每日均有兩班途經武漢抵達香港西九龍站的高鐵班次。港鐵表示，相關車次由內地鐵路營運單位提供，目前港鐵並無就有關班次作特別安排，亦無收到內地鐵路單位就調整票務或車務安排的通知。

港鐵表示，現時每日有兩班途經武漢到香港西九龍站的高鐵班次，由內地鐵路營運單位提供，惟港鐵至今未接獲內地鐵路單位就調整票務或車務的安排。（資料圖片）

中國國家鐵路集團公布，因應武漢市衛生防疫工作的部署，以及回應旅客訴求，決定所有旅客由即日起至本月24日晚上12時為止，可就已購買來往武漢的火車票申請退票，涉及範圍包括票面來往武漢市範圍內，包括武漢、漢口、武昌、南湖東、湯遜湖、廟山、普安、紙坊東、後湖、金銀潭、天河機場、天河街、花山南、左嶺、烏龍泉南、土地堂東及山坡東站。鐵路部門將不收取退票手續費，購買乘意險亦會一併辦理。

同時又指，鐵路部門將根據疫情變化，在衛生防疫部門指導下及時採取有效措施，做好疫情防控工作以確保旅客健康。

至於高鐵香港段方面，港鐵回覆指，至今未有收到內地鐵路營運單位就調整車務或車務安排通知，惟指出港鐵有既定安排處理乘客辦理改票或退票。根據網頁顯示，所有旅客可於列車開車前更改車票一次，改票不另收手續費。