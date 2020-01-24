科大畢業生GPA未夠分卻獲得9所企業聘書：準備好　難題會迎刃而解

農曆年過後，便踏入新一年的畢業季，面對本港經濟轉趨低迷，加上不少僱主在經歷半年的社會運動後，曾明言對招聘新鮮人有顧慮，情況或增加新鮮人搵工的困難。 首次踏入職場，對僱主而言，畢業生的成績、履歷勝過千言萬語；然而，若成績根本未能符合招聘要求、對英文缺乏信心，如何能換來面試的機會？分別於2018年及2019年畢業於香港科技大學的柯嘉寶和周冠達，正正走過類似的路途，現時分別在一所歐資投行擔任技術分析師以及跨國快速消費品企業任職；對應屆畢業生，他們認為，「最緊要係踏出第一步，克服咗之後，傾傾下就會忘記咗恐懼」；「只要準備好，有危便有機」。

2018年畢業於科大理學院數學系的周冠達，在一間跨國快速消費品企業擔任銷售經理，談及畢業生面對前程，他認為同學在大學初期應盡早規劃未來，參加大量課餘活動，讓履歷表不致一片空白。

事實上，他的「計劃」並不如此，因為性格外向，相比勤奮好學的同學，他在大學的生活充滿了「瘋狂體驗和驚險刺激」，與其只對着課本，他會到台灣環島單車遊、在歐洲四處兜售飲品賺路費、專程到日本學習秘傳蛋包飯等；直至大學三年級的暑假，他終於開始擔心將來的就業，於是報讀牛津大學的英文班，期間得到教授的青睞，邀請他延長留校的時間聽課；同時亦在成都經貿辦實習，研究港人在當地創業的優惠措施。

因以上情況周冠達的GPA不足3.3，未能符合跨國公司招聘的最低要求，為此他先在履歷表填上3.3GPA，獲得面試機會才如實坦告成績，並仗賴豐富的大學經驗吸引面試官。周冠達自嘲︰「諗返起當時搵工仲勤力過我讀書。」

雖然柯嘉寶與周冠達二人的性格截然不同，但求職之路同樣順利。（歐陽德浩攝）

內向男生跳出舒適圈 勇於認識外籍同學

至於剛剛於去年暑假，畢業於科大工學院電子及計算機工程學系的柯嘉寶現時在歐資投行擔任技術分析師，他是團隊中唯一一位香港人，團隊裡的同事來自五湖四海，包括英國、印度、巴基斯坦等地，而日常工作則全程以英語溝通。

對在香港土生土長的他而言甚是困難，從小在中文中學就讀，因此在學時期，他亦畏懼英語，不敢主動與外國人溝通；直至在大學迎新營時，看到「組爸組媽」毫無顧慮地與外籍同學打招呼，就像一個溫馨的大家庭，才激發他踏出舒適圈；他積極參與活動如加入學生會、成為學生大使、與外籍同學拍攝微電影、到新加坡交流等。他慶幸當初的改變，讓他學習到不同國籍人士的溝通方式。

他以德國人為例，遣詞用字不能夠含糊，亦要講求邏輯性。這些經驗有助他日後的求職之餘，亦讓他在英語的工作環境下加快適應。「最緊要係踏出第一步，克服咗之後，傾傾下就會忘記咗恐懼。」

柯嘉寶受師兄姐影響，在大學擔任學生大使，致力為學院 的同學帶來更充實的校園生 活。（受訪者提供）

周冠達曾遠赴日本，用誠意打 動曾稱「手藝不外傳」的日 本師傅親自傳授蛋包飯秘技。（受訪者提供）

有危便有機 求職有三大法寶

二人均是近年畢業的新鮮人，柯嘉寶更畢業於去年香港經濟開始走下坡，社會動盪之時，總結自己的求工經驗，他認為要有三大法寶︰好的求職信、好的履歷表、好的作品集，並配合天時地利人和，如搜集企業的招募時間、把握學校的就業講座、朋友的互相支持，便能捱過求職的難關。

周冠達亦指，面對經濟放緩，老闆會渴望找一個解決難題的員工，同學們只要及早裝備好自己，維持競爭力，就業難題自然迎刃而解。

面對香港經濟放緩，柯嘉寶認為，「有危便有機」，他指有朋友曾獲海外企業專程派員到港面試，因此勸勉新一屆畢業生要跳出舒適圈。