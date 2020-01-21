【逃犯條例】梁天琦暴動案刑期上訴料下月裁決　區院多案准押後訊

反修訂示威運動多發多番警民衝突，多人被控暴動或非法集結等罪。其中六宗相關案件今(21日)在區域法院再訊，有被控暴動案的被告庭上透過律師稱，由於梁天琦等人被控暴動的上訴案，將於下月28日或之前頒發判詞。而判詞涉及暴動的控罪元素，因此希望把案件押後至該判詞頒發後，最終獲法官批准，全部案件准押後至3月下旬再提訊。

4宗涉及機場示威的案件，今午在區域法院再提訊，當中亦有被告涉及暴動罪名。(資料圖片)

區域法院今午共處理的6宗與修例示威相關案件，其中4案涉及機場的示威活動，包括於涉去年8月13日「和你飛」示威活動的3案：社區主任邱文勁（30歲）和港鐵技工葉文亮（23歲)；及清潔工被告麥幸雄(23歲)，和廚師高穎康（24歲）的案件，控方表示將會申請把三案合併。

而葉、麥和高將會被控1項非法集結罪，邱及葉則涉及暴動和襲擊致造成身體傷害共兩罪。

律師指梁天琦案亦涉暴動元素

被控暴動等罪的邱文勁，其代表大律師劉偉聰表示，梁天琦等人被控暴動的上訴案，將於2月28日或之前頒發判詞。而判詞涉及暴動的控罪元素，因此要把案件押後至該判詞頒發後再訊。

法官最終把該3案，以及涉嫌襲擊內地《環球時報》記者付國豪的兼職侍應賴雲龍（19歲）、畢慧芬（ 23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（28歲）和測量師黃逸豪（28歲）一案，同樣押後至3月26日。

梁天琦只就判刑提出上訴，未有就其襲警及暴動罪求翻案。(歐嘉樂攝)

涉圍警總被告被加控未依期歸押

此外，地盤工人岑曉麟（25歲）涉於去年6月26日，參與包圍警察總部和毆打往警總上班的便衣警員。岑被控暴動和襲擊致造成身體傷害兩罪。同時，他涉於去年11月未有出席區院的聆訊，上月被捕後再被帶上法庭。岑今被加控他1項不依期歸押罪。該案同樣押後至3月26日再訊。

3名涉沙田衝突被告案亦押後

至於涉及去年7月14日沙田衝突的3名告梁柏添（23歲）、龔志遠（49歲）及李文謙（16歲），被控暴動和有意圖而傷人共4罪。而辯方今在庭上指，涉及的錄影片段達數以萬計的小時，因此要求押後處理，而該案則押後至3月12日再訊。

案件編號：DCCC812、813、814、825/2019及DCCC27、28/2020