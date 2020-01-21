【武漢肺炎】內地專家染病　醫管局高層賴偉文曾同場：有戴口罩

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生，上周與食衞局副局長徐德義到訪武漢考察，期間有接觸過最新確診的內地專家、北京大學第一醫院呼吸内科主任王廣發。今日（21日）他戴着口罩現身記者會，表示不擔心會受感染，開會時不覺得王廣發有咳嗽，自己也全程有做好防護措施，包括戴口罩及使用酒精搓手液。 而香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦曾隨內地專家組到武漢考察，今日見記者時沒有戴口罩，他稱沒有到武漢醫院的病房，而返港乘搭飛機時有戴口罩。

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港大微生物學系講座教授袁國勇今日見記者，期間賴偉文醫生戴着口罩前來旁聽。袁國勇隨即表示，賴偉文到過武漢故有需要戴口罩。

賴醫生戴口罩係啱嘅 我唔戴口罩都係啱嘅！

記者追問剛從武漢返港的袁國勇為何不戴口罩，他解釋自己無到過高危地方，亦無接觸過確診病人，但在回港飛機上一直有配戴口罩。他稱：「大家見到賴醫生戴口罩係啱嘅！我唔戴口罩都係啱嘅！」袁國勇解釋，他在武漢醫院沒有進入病房，也沒有去過華南海鮮城，所以自己不算高危人士。對於王廣發染上武漢肺炎，袁表示不清楚事件，即使知道事件也不會透露病人資料，以保障私隱。

賴偉文向記者透露，在武漢考察時曾與內地專家王廣發開會，但並非坐在旁邊，當時也沒有發現任何人有咳嗽的情況，「我都一路好aware（警剔）。」他又指，肺炎一般不會在潛伏期傳染給他人，故不太擔心，且自己回港一周也沒有病徵，「返嚟一直有戴口罩，肺炎潛伏期是7至14日，都過咗一半。」

賴偉文被問接觸史：華南海鮮城想去都無得去

被問到有否去過華南海鮮城，賴偉文笑言「想去都無得去」，因為當地政府已經清洗及關閉市場，故沒有前往。雖然他有到過武漢的醫院，但並沒有進入病房，「喺深切治療部外嘅玻璃隔住咁望。」

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