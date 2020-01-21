【武漢肺炎】無申報不適惟被揭發燒　武漢抵港8歲童於瑪嘉烈隔離

武漢新型病毒肺炎擴散至各個省市，全國確診個案超過300宗，其中武漢市截至今日(21日)下午6時有6宗死亡個案。本港衞生當局屢次強調對新型冠狀病毒嚴陣以待，今日（21日）起要求武漢來港班機乘客填寫健康申報表。衞生防護中心總監黃加慶說，今天由武漢來港的乘客無人申報不適，但有一人發燒。衞生署表示，該名乘客是一名8歲男童，今午被送到瑪嘉烈醫院作隔離治理。據了解，他的情況穩定，最快要待明日中午才能得悉其快速測試結果。

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衞生防護中心總監黃加慶稱，港府由今天起要求武漢來港班機乘客填寫健康申報表。今天由武漢來港的班機有207名乘客，當中無人報稱身體不適，但有一人發燒，未能通過體溫測試，署方已對他作進一步評估及轉介。

消息：往武漢探望祖父母返港

衞生署表示，該名沒有申報不適的發燒乘客是8歲男童，今午被送到瑪嘉烈醫院作隔離治理，暫時未有快速病毒測試結果。據了解，該病人情況穩定，到武漢探望祖父母抵港後發燒，最快要待明日中午才能得悉其快速測試結果。

今日衞生署首日實施健康申報表措施，武漢抵港航班乘客要申報健康情況。此外，衞生署於出入境口岸一向對入境旅客有恆常體溫檢查，由本月初開始，武漢抵港航機的落機閘口，亦會額外加設紅外線體溫探測儀。另外，西九高鐵站亦對途經武漢來港列車的乘客額外進行手提體溫篩查。