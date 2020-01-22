【武漢肺炎】內地十省市失守　專家倡內地航班列車乘客須申報健康

內地新型冠狀病毒肺炎確診宗數已突破300，港府昨日（21日）起要求武漢抵港的航班乘客填寫健康申報，新措施下首航班雖然未有人申報身體不適，但一名男童因發燒未能通過體溫檢測，需接受進一步檢測。 香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，現時疫情已發展至內地各省市均有可能出現感染個案，港府應該再擴大健康申報的範圍，全部內地抵港航班及列車的乘客均需填寫健康申報表。 對於港府認為健康申報在西九高鐵站難實行，孔繁毅反駁其說法，指乘客在坐高鐵時有時間填寫，申報表亦應盡量簡便，務求乘客在30秒之內已可完成。

21日截至晚上11時，亞太區總確診及懷疑個案數字。（香港01製圖）

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，截至21日午夜，兩岸感染人數增至319宗；除了台灣確診首例外，其餘遍佈內地六個省及四個直轄市都有確診個案，當中湖北省佔了270例。

武漢昨公布再多60宗確診個案，死亡人數增加2人，累計增至6人。湖北省另外12宗，是首批非武漢的湖北患者，當中5人為醫護人員。泰國、日本及韓國均錄得確診個案，患者均是武漢旅客。

袁國勇：最擔心出現社區大爆發

從武漢返港的國家衞健委高級別專家組成員、香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨表示，按照疫情圖表，新型冠狀病毒起初有散發性病例，絕大部份與華南海鮮批發市場有關，很可能由動物傳到人類；然後進入第二波，接近一半病人圍繞華南海鮮批發市場一帶區域，部份病人在其他區域出現；現時可能進入第三波，家庭成員之間及醫院的傳播開始出現，再觀察14日才可確定。

他表示最擔心出現社區大爆發，會引起類似沙士的情況；趁現在未完全進入第三波，希望有足夠防疫措施預防此情況發生。他又認為，現時疫情未有失控。

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香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅接受《香港01》訪問時稱，現時內地各省市均有可能出現感染個案，港府應再擴大健康申報的範圍，全部內地抵港航班及列車的乘客均需填寫健康申報表，旅客過境時都要有溫度探測儀。他認為此舉可以盡量找出最多的疑似個案，亦有效減少輸入個案，盡快隔離，以便將傳播風險降低。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／吳鍾坤攝）

相信高鐵乘客填健康申報不難做到

港府本周二（21日）開始在武漢直飛香港的航班實施健康申報，但新措施未有應用在高鐵班次。衞生署署長陳漢儀解釋，武漢沒有直抵香港的高鐵班次，難以篩選出從武漢來的乘客，太多人滯留車站亦影響防疫，故認為健康申報在高鐵難實行。

務求乘客在30秒之內已可完成填表

孔繁毅反駁其說法，指乘客在坐高鐵時有時間可填表，申報表亦應盡量簡單，要填寫的資料只需包括姓名、電話、住址、從哪個地方抵港等資料，另外再讓乘客剔選有無發燒，以及有無呼吸道病徵，務求乘客在30秒之內已可完成，相信不難做到。

限制武漢人流動對疫情控制有幫助

內地春運已開始，當局限制武漢旅行團外出，港大微生物學系講座教授袁國勇亦籲港人，如非必要不應到武漢。孔繁毅承認，目前已難以控制病毒的傳播，春運提高了傳播機會，但最多病例仍集中於武漢，相信限制當地人流動對疫情控制仍有幫助。

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