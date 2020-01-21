【張震遠案】前財務總監作供　指商交所戶口曾只有約70萬元

被指為頭號「梁粉」的前行政會議成員張震遠，涉嫌任商交所主席期間，向證監會隱瞞商交所的財務情況，以避免遭撤回自動化交易服務認可。張否認控罪，案件今(21日)在區域法院續審，控方傳召早前已認罪的時任財務總監蔡達英。蔡供稱，商交所每月需有營運資金約1千萬元，惟公司未曾有過1千萬的收入。而在他任內期間，曾處理過多張大額支票，但全部彈票，惟張得知後稱毋須向證監會通告。蔡又稱，商交所戶口曾只餘下僅70萬元。

次被告蔡達英早前已認罪，他為控方作供時稱提到商交所未曾有1千萬元的收入。(資料圖片)

商交所未曾有過1千萬元收入

已承認串謀詐騙罪的蔡達英，今到區域法院作供。他指於2009年加入商交所，負責財務及會計工作。於2011年4月，證監會向商交所發出自動化交易許可，而商交所需有足夠營運資金，每月亦需交財務報告。

惟蔡指，證監會曾要求商交所要有兩個月的營運資金。商交所每月需要有1千萬元的營運資金，惟它在案發期間未曾有1千萬元的收入。

張指款項是朋友的借款

於2012年5月至翌年1月期間，共有7張金額介乎700萬至3500萬元的支票存入商交所，其中6張由同一間公司開出，但全部彈票。蔡指，每次獲知彈票後，均有向張震遠匯報。張回應稱，款項是朋友的借款。蔡即追問是否需就彈票一事通知證監會，張回應指不用通知。

曾有大額存入卻很快提走

商交所的銀行帳戶顯示，它的帳戶曾只有70多萬元，但之後有款項存入，令結帳增至逾2800萬元，但翌日又遭提走2000萬元。蔡指此情況發生過數次。

被告張震遠（61歲），被控一項串謀訛騙及一項欺詐罪。串謀訛騙罪指張於2012年5月至2013年5月間，與蔡達英串謀詐騙證監會，不誠實地向證監會隱瞞，或沒有向證監會披露關於商交所財務狀況的重要資料，導致證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務的認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。

案件編號：DCCC718A/2017