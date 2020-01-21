【上網電價】黃錦星：兩電已批出逾6000宗申請　每年產9100萬度電

為推動可再生能源發展，政府及兩電由2018年陸續實行「上網電價」計劃，即由兩電以3至5元一度電價格，回購民間可再生能源裝置所生產的電力。環境局局長黃錦星今日（21日）表示，兩電目前已批出超過約6,000宗申請，大部分為太陽能系統，分布於村屋、住宅、工商大廈、學校等。 他又指，相關太陽能板預計將合共佔地近50公頃，每年可產生約9,100萬度可再生能源電力，足以供電約27,000個家庭用戶，即超過兩個太古城住戶總數的用電量。

兩電已批出約6,000宗上網電價申請，相關太陽能板計將合共佔地近50公頃。（環境局網頁）

中電於2018年10月1日推行上網電價計劃，而港燈亦於去年1月1日開始。黃錦星今日發表網誌表示，過去數十年全港只約200個民間可再生能源裝置接駁至公共電網，而上網電價推行首年間，新增可再生能源項目如雨後春筍，至近期已逾7,000宗申請。

他稱，目前上網電價申請以鄉村屋宇或獨立屋佔多，約佔申請80%。為配合上網電價，政府已放寬新界豁免管制屋宇天台安裝太陽能板的限制，讓裝置高限離天台地台由1.5米放寬至2.5米。

黃錦星昨日（20日）到訪首間落實「採電學社」計劃的學校。（環境局網頁）

另外，去年初政府加推「採電學社」計劃，為合資格的學校和非政府福利機構加設太陽能板。去年首輪「採電學社」申請，收到逾200個申請，而第二輪申請亦剛剛展開。黃錦星指昨日（20日）到訪首間落實「採電學社」計劃的學校上水鳳溪創新小學，他形容學生可在校內觀察發電情況，從中學習。