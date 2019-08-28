【上網電價】中電接獲逾4300宗申請　料每年減約3萬噸碳排放量

中電去年5月推出「可再生能源上網電價」計劃，截至今年7月底已接獲超過4300宗申請，當中超過8成已獲批。倘客戶成功完成所有獲批項目，料每年總發電量達6200萬度電，相等於逾1.5萬個家庭一年用電量，每年可減少約3萬公噸碳排放量，相等於130萬棵樹一年減除的二氧化碳量。

黃大仙翠竹花園的14幢大廈天台，已安裝了近600塊太陽能板，料每年的總發電量約為18 萬度電。（中電提供）

參與上網電價的客戶來自不同界別，包括工商客戶、學校、住宅客戶及村屋，所有獲批項目的太陽能板總面積逾33萬平方米，等於47個標準足球場。

當中位於香港機場的國泰航空飲食服務有限公司在兩座生產大樓的天台上，安裝了面積達3000平方米、合共828塊太陽能板。系統下月底將接駁至中電電網，料每年總發電量可達32萬度電。

何明華會督銀禧中學在校舍內裝設144塊太陽能板，每年可生產近5.7萬度電。（中電提供）

另外，位於黃大仙的翠竹花園，其屋苑內的全數14幢大廈天台亦安裝了近600塊太陽能板，並在上月接駁至中電電網，每年總發電量預計約為18度電，相信能補貼屋苑公用地方電費，亦有助降低天台維修保養成本，為環保出力。

目前有多間中小學已參加上網電價計劃，其中何明華會督銀禧中學於校舍內裝設了144 塊太陽能板，讓學生了解綠色能源和可持續發展概念，學校亦會把部分上網電價收入用作環保及STEM教育範疇。

中華電力總裁蔣東強表示，面對氣候變化帶來的挑戰，中電將積極推動本地可再生能源發展，優化發電燃料組合、改善整體環境表現。