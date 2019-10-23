【上網電價】兩電已批出近4600宗申請　年底公布電價水平檢討

為鼓勵可再生能源發展，兩電去年推出上網電價計劃，以較高價格回購由民間可再生能源裝置，如太陽能板等所產的電力。環境局今日（23日）表示，「上網電價」計劃中，兩電截至今年9月底共批出近4,600宗申請，局方會在今年年底公布明年電費檢討結果時，一併公布檢討上網電價水平的結果。

為鼓勵可再生能源發展，兩電去年推出上網電價計劃。（資料圖片）

環境局局長黃錦星今日回應立法會議員指表示，截至9月底，中電及港燈透過計劃分別購買約350萬度及約25萬度電力，而批出申請宗數中，中電及港燈分別批出4513宗及73宗，當中以住宅客戶佔多數。現時兩電回購電力價格為每度電3至5港元不等，黃錦星指，將會於今年年底公布明年電費檢討結果時，一併公布檢討上網電價水平的結果。

兩電亦推出「可再生能源證書」，讓住宅或工商客戶選購，以支持本地生產可再生能源。黃錦星表示，可再生能源證書於今年1月推出。截至今年9月底，中 電及港燈分別售出143張及113張可再生能源證書，以電量計算分別為超過250萬度及約90萬度。

現時兩電回購電力價格為每度電3至5港元不等。（中電網頁截圖）

黃錦星回應中又指，截至今年9月底，中電有約400宗申請獲批的發電容量，低於所申請的發電容量，佔整體申請的8%，這些個案多位於較偏遠的地點。黃解釋，現時中電客戶申請上網電價時，如申請的發電容量超出其處所的電網供電容量，中電為確保電力系統安全可靠，不能批出高於該處所當時能承載的發電容量，中電會因應客戶的申請，增加電網容量或進行強化工程。

另外，今年3月機電工程署推出「採電學社」計劃，為合資格的非官立和非牟利學校，以及獲社會福利署津助的非政府福利機構安裝太陽能光伏系統。計劃首2輪申請已分別於今年4月初及5月底截止，共接獲超過210份申請。機電署正處理申請，首批系統亦已從今年10月初開始陸續落成。機電署計劃於明年第一季邀請下一輪申請。