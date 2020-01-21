【武漢肺炎】6號小巴暫停繞經西九龍高鐵站　直至疫情穩定

據「捷運管理有限公司」的Facebook專頁所示，由於武漢肺炎疫情已趨嚴峻，考慮到車長及乘客的健康安全風險，決定即日起暫停會繞經西九龍高鐵站的6號線專線小巴特別班次，直至疫情穩定為止。 九巴及龍運又發聲明，稱會加強車廂及冷氣系統清潔，機場、港珠澳大橋香港口岸、落馬洲站巴士總站等排隊位置，亦設酒精消毒搓手液機。

「捷運管理有限公司」宣佈，即時起暫停6號小巴繞經西九龍高鐵站的特別班次。（捷運管理有限公司Facebook專頁）

「捷運管理有限公司」今日在Facebook貼文，稱鑑於武漢肺炎疫情已趨嚴峻，考慮到車長的職業健康安全問題，即時起暫停6號小巴繞經西九龍高鐵站的特別班次，直至疫情穩定為止。

帖文又指，公司將進一步加強車廂、冷氣系統的清潔消毒工作，並已備有口罩供車長及站務員配戴。

翻查資料，6號小巴可由尖沙嘴往來黃埔花園，當中設特別班次，中途會繞至西九龍站上落客。

九巴及龍運指，機場、港珠澳大橋香港口岸、落馬洲站巴士總站、多個轉車站及巴士總站的排隊位置，已設有酒精消毒搓手液機。（資料圖片／盧翊銘攝）

九巴多個口岸巴士站設酒精消毒搓手液​

此外，九巴及龍運又發聲明，稱會加強車廂及冷氣系統清潔，並以稀釋漂白水及消毒藥水清洗，又呼籲前線同事在工作期間帶上口罩。

至於機場、港珠澳大橋香港口岸、落馬洲站巴士總站、多個轉車站及巴士總站的排隊位置，已設有酒精消毒搓手液機供乘客和前線員工使用。