【武漢肺炎】美國華盛頓現首例　黃任匡︰出入境管制站把關最緊要

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，泰國、日本及韓國外，今日（22日）美國疾病控制與預防中心公布，美國華盛頓州亦有確診個案。 武漢市政府決定對進出武漢人員加強管控，並煞停武漢市旅行團外出。 杏林覺醒成員黃任匡今早（22日）在香港電台《千禧年代》上表示，鄰近的深圳已出現懷疑個案，形容疫情「來到家門口」，為防止2003年的惡夢，認為現時出入境管制站的把關最重要，防範病毒去到社區，建議封鎖香港與武漢的接觸。 立法會議員葛珮帆認為，所有訪港旅客都應該填健康申報表，即使是高鐵亦可以派人員在車上派發表格及量度體溫，建議政府設計手機應用程式（App），提供電子表格。

杏林覺醒成員黃任匡表示，鄰近的深圳已出現懷疑個案，形容疫情「可以話來到香港的家門口啦。」對於醫管局的應對措施，他認為，在醫院層面是合理做法，但認為把關最緊要是在關口，為防止2003年的惡夢，要在香港未有確診病例前，防範病毒去到社區，故建議封鎖香港與武漢的接觸，指是流行病學上慣常操作，防疫措施是要大規模，用最高防疫規格，所謂「有殺錯無放過」，認為要做到隔絕兩地的人流交往，實際操作不難，只是政治上難。

潘烈文：本港收到訊息未必最全面 內地需公布更多資料

港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文認為，現時疫情緊張，防疫措施須嚴謹，一旦社區爆發更加難處理，如鄰近地區都有出現病例，訪港後會有間接傳播機會。他亦關注，到訪內地有確診病例地區的香港人，回到香港後，當局是否有能夠追蹤到，故認為應加強出入境的健康申報。

潘烈文指﹐香港現時對於新型冠狀病毒肺炎收到的訊息未必最全面，7日至14日潛伏期是基於以前的疫情如中東呼吸綜合症及SARS等推算，故仍需等於內地公布更多資料。對於疫情爆發速度，他估計初期確診個案不多，後來見到患者的親屬都受感染，就懷疑是有限度的人傳人，至後來有其他社區的人都受感染。

對於高鐵不實行健康申報機制，立法會議員葛珮帆認為，所有訪港旅客都應該填健康申報表，即使是高鐵，亦可以派人員在車上派發表格及量度體溫，或者設計一個手機應用程式（App），提供電子表格亦不是難事。對於黃任匡建議封鎖香港與武漢的往來，葛珮帆表示，見不到世界上有任何一個地方有為疫情做到該地步，認為目前可聽從專家建議。立法會議員陳凱欣亦批評當局做法，認為可以提供網上填表方式，或者在車上填表。