孌童男瞞案底作義務補習　認非禮兩男童　官求評估對事主家庭影響

曾有同性肛交案底的男子，向慈善機構隱瞞其性罪行案底，並為兒童作義務補習老師，惟他為兩名分別6及7歲男童補習時，卻非禮他們。其中一名男童稱，補習老師讓他玩「LEGO」，但要讓老師「錫雞雞」；另一男童則稱讓老師摸下體會獲准玩手機數分鐘。補習老師被捕後直認有孌童癖，摸男童陰莖時會性興奮，他今（22日）於區域法院承認使用虛假文書、非禮等共7罪。法官把案押後至2月19日判刑，除為被告及事主索取報告外，亦要求評估對事主家庭的影響。

被告甄梓豪承認非禮及使用虛假文書等7項罪名。(資料圖片)

被告甄梓豪（37歲）承認兩項使用虛假文書罪，一項管有兒童色情物品罪，以及四項非禮罪。

官質疑是否真心幫人補習

辯方求情指，被告真心想替人義教補習，不過法官質疑他既然真心幫人，為何要隱瞞性罪行紀錄。除被告的心理、背景報告以及兩男童的創傷報告外，法官亦著控方向男童家人錄取供詞，以便評估事件對事主家庭的影響。

被告曾因與同性肛交判囚20月

案情指，6歲男童X的母親在2018年初，替X向本地慈善機構申請免費補習課堂，被告在案發時為機構的義務導師。

X母於2019年2月8日，在機構職員在場下與被告首見面，會面期間，被告簽署聲明確認他在港沒有性罪行定罪紀錄，惟事實上，被告有兩項「同性肛交」的定罪紀錄，被告在該案原被判32個月監禁，上訴後終被囚20個月，被告明知聲明屬虛假，但仍提供該聲明。

母發現兒子X摸陰莖揭發事件

被告及後獲安排為X補習，由2019年3月5日開始每周約兩至三次，每次補習約1至2小時，補習期間，X母會離開。X母後來在同年5月3日發現X不斷觸摸陰莖，又投訴下面痕癢疼痛，X母經查問後得知被告在補習期間摸X陰莖，X母於5月15日報警。

摸5下可看手機數分鐘

X在錄影會面期間透露，補習期間若肯讓被告摸其陰莖5下的話，被告會准許他看手提電話數分鐘。被告被捕後承認，因無法控制而觸摸X，又承認自己有孌童癖，摸X陰莖時會性興奮。

事後揭發另一事主

警方接獲X的案件後，再找到另一名7歲的事主Y，被告為Y補習前，亦有簽署確認沒有性罪行紀錄的聲明。Y在錄影會面指，被告會讓他玩「LEGO」及帶這玩具回家，但要讓被告「錫雞雞」作回報。

被告警誡下承認，曾在補習地點吮吸Y陰莖，亦曾在公廁內吻Y陰莖。警方另在被告的手機內發現達65段兒童色情片段。

案件編號：DCCC859/2019