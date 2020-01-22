【逃犯條例】警長供稱9.22遭六旬地盤工推胸口　口供未提因寫漏

反修例運動引發連串抗爭，有示威者去年9月22日晚包圍屯門警署，警方在附近設防線，期間六旬地盤工涉嫌襲警。地盤工否認兩項襲警罪，案件今（22日）於屯門裁判法院開審。警署警長作供指被告用傘拍盾牌，及推他胸口。辯方重播案發片段後，他確認被告只用雨傘擲地，未有拍盾。辯方又質疑其書面證供沒提及推撞的部分，警署警長則堅稱受推撞，未記在口供因「寫漏」。

被告莊子東（64歲）被控於去年9月22日，在V City外馬路襲擊警署警長嚴潔賢及警員戚健暉。

警方舉藍旗人群未散去

警署警長嚴潔賢供稱，當晚上級通知有人在杯渡路近鄉事會路的十字路口堵路破壞，遂於10時半左右在該處設防線。他指，防暴警員持盾築成人牆，一百米外有百多名示威者。警方曾舉藍旗警告，但眾人未有散去。

嚴稱被推心口

嚴續道，期間拿著黑色長傘的被告走向防線，用粗口罵警員，及用傘拍打圓盾。被告不理警告，其後扔掉雨傘，繼續謾罵。嚴稱，因聽到吵鬧聲而由後方行到被告面前，對方突然推他心口，及掃掉手上的警棍。被告隨即被同袍拉開，糾纏後被捕。

控方其後播出傳媒的直播片段，顯示被告走向防線至被捕的過程。被告最初指罵警方，又將雨傘擲在地上，後來與警方有身體接觸。

認未見被告擊打警盾

辯方大律師郭憬憲質疑，嚴將此案與其他警民衝突事件混淆。他指出，嚴在案發後4日錄取的書面口供，並無提及雨傘拍打圓盾。嚴回應最初身處後排，同袍及盾牌遮擋其視線，他承認只目睹被告向防線揮舞長傘，未有看到直接擊打盾牌。嚴最終撤回拍打盾牌的說法。

辯方重播片段後，嚴再確認被告從未用傘拍盾，但堅稱沒有將其他警民衝突事件與此案混合。

口供未提推胸口因為寫漏

辯方續道，書面口供沒有說明推撞的部位是胸口。嚴稱當時「寫漏」，強調被推過程少於一秒，未能完全肯定是胸口位，他不認同被告的力度輕。就掃跌警棍一說，辯方質疑是嚴撥開被告時自己「甩手」，嚴不同意。至於被告是刻意或意外撥掉警棍，他表示不清楚。

案件編號：TMCC1939/2019