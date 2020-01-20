【區諾軒涉襲警】警員稱遭區罵為「毅進仔」及敲盾　當下嚇到呆咗

去年7月「九龍大遊行」後爆發警民衝突，前立法會議員區諾軒被指用「大聲公」襲警案續審，其中一名稱遭區敲盾的警員今午（20日）出庭作供，他指區當時指罵他為「毅進仔」，又用咪高峰敲他的盾，令他覺得受針對並感到驚慌，當下更嚇到「呆咗」，沒想過議員會敲擊盾牌。辯方卻指警員的書面證供從未提及受驚，或者擔憂區會提升武力，質疑他當時根本並不害怕。

警員關志豪稱遭區諾軒罵為「毅進仔」兼敲盾時，當下嚇到呆咗，並有受驚。(林樂兒攝)

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被告區諾軒（32歲）被控兩項襲警罪，指他於去年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，即警察公共關係科四點記者會的主持人。

擔心區會提升武力

警員關志豪稱，當日在旺角現場，區情緒激動，更罵他為「毅進仔」，又用米高峰3次大力敲擊其盾牌，他認為受到針對，形容當時感到驚慌，亦沒想過議員會敲擊盾牌，故當下「呆咗」，並擔心對方會提升武力。

認為被區針對

辯方資深大律師彭耀鴻盤問時指，關的書面證供從未提及受驚或擔憂武力升級，質疑他當時根本沒有這些反應；關不同意。

關又不認同區沒有碰到其身驅，並說：「揸住個咪係想針對我。」關稱當時難料區的下一步行動。辯方澄清其問題是區到底有無觸及他的身體，關則回應說：「唔清楚。」

警司高振邦指區諾軒曾在其耳邊大聲叫喊，事後他仍不時聽到「嘞嘞」聲。(林樂兒攝)

記者幾乎跌倒因議員未叫離開

辯方提出區矮小且無武器，關就指區左手拿喇叭、右手持咪高峰。辯方質疑，記者的相機也可攻擊之用，關則回應說記者純粹拍攝現場環境，而區是明顯針對他。他同意警方拍攝的片段中有記者幾乎跌倒，亦有人叫「人踩人」，但認為這是由於議員沒叫記者離開，而非警方推進所造成。

澄清當晚無人踩人

錄影又顯示，警員的盾牌曾撞向區手上的擴音喇叭。辯方指區是受盾牌襲擊而情緒激動，關不同意，並強調只是奉指揮官命令推進防線。

關在控方覆問下，澄清當時無發生「人踩人」，而記者後方的空間疏落，如要離開並不困難。他又形容，區敲盾的力度比警盾撞擴音喇叭的力度更大。

高振邦指事後仍不時聽到嘞嘞聲

至於聲稱因擴音器聲浪引致耳痛的警司高振邦，就供稱區對他說粗口。他曾揚手撥開擴音器，及多番叫區勿將擴音器放耳旁，但對方不予理會。他指區大聲叫喊，令其耳部不適，事後不時聽到「嘞嘞聲」及風聲，影響睡眠。

聆訊明續。

案件編號：KCCC2558/2019