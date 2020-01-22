【張震遠案】前財務總監指張常四出借錢　靠借貸推高公司戶口結餘

前行政會議成員，被指為頭號「梁粉」的張震遠，涉嫌詐騙證監會案，今（22日）在區域法院續審。已承認串謀詐騙罪時任財務總監蔡達英指，他稱在商交所任職時，張會透過名下公司四出借錢，剛獲注資的資金，又常常在短時間內被轉走，他曾就此向張表達關注，更問張可否讓資金在公司「留耐啲」，張卻稱：「無辦法。」而商交所就是利用借貸推高戶口結餘，以符合證監會的財務條件。

蔡達英稱曾問張震遠可否認資金在公司戶口「留耐啲」，張卻回應說：「無辦法。」(資料圖片)

商交所要將資金轉張還債

已承認串謀詐騙罪的蔡達英今繼續作供，他指商交所於2013年3月1日向張名下公司發出的2300萬元支票，是因要償還股東的貸款。他續解釋，當時商交所缺乏資金，而張會透過名下公司四出借錢，以獲資金維持商交所運作，當張需要還款時，商交所便要將資金轉回給張以還債。

短期資金流動並無商業目的

事發時身為財務總監的蔡稱，他也曾向張就公司資金短時間內「轉出轉入」一事表達關注，並問他資金可否在公司「留耐啲」，但張當時只對他稱「無辦法」。蔡承認有關入帳的資金令商交所的資金推高至逾3000萬元，令商交所符合證監會的財務要求，而這些短期資金流動並沒有商業目的。

被告張震遠（61歲），被控一項串謀訛騙及一項欺詐罪。串謀訛騙罪指張於2012年5月至2013年5月間，與蔡達英串謀詐騙證監會，不誠實地向證監會隱瞞，或沒有向證監會披露關於商交所財務狀況的重要資料，導致證監會沒有撤回給予商交所在香港提供自動化交易服務的認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12至17日，意圖詐騙誘使佳富達財務交出3000萬元款項，令佳富達財務蒙受不利或可能會蒙受不利。

案件編號：DCCC718A/2017