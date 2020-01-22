【武漢肺炎】澳門考慮憑居民身份證限購口罩　市面缺貨藥房逐個賣

澳門今日公布，昨日確診首例武漢肺炎病患，患者是武漢遊客。澳門衛生局表示，由於大量遊客購買口罩，考慮以居民身份證限購口罩。 《香港01》記者在澳門市面多間藥房發現，都沒有口罩出售，有藥房逐個發售，每個售2至10元，但都全部售罄。 記者：王潔恩、陳芷昕、洪業銘 澳門直擊

1月22日，澳門公布確診首宗武漢肺炎，多間藥房都沒有口罩發售。（王潔恩攝）

澳門今日下午例行記者會，衛生局局長李展潤表示，澳門計劃推行居民身份證購買口罩。他說農曆新年前，澳門有約2,000萬個口罩，換算下來澳門居民每人平均有40個口罩，建議需要時每日戴一個。

李展潤指，限購系統最快明日或最遲後日推出，當局先照顧本地居民需要，換言之或限制外僱及旅客購買。衛生局補充，保障口罩供應機制，由衛生局購買口罩儲備，將部分投放市場，與50多間與衛生局藥房合作居民登記購買。其他藥房、超市的銷售不受限制。

1月22日，澳門公布確診首宗武漢肺炎，多間藥房都沒有口罩發售。（王潔恩攝）

《香港01》記者在澳門市面直擊，就現場所見，大部份澳門人均戴上口罩，亦有女士選擇「雙重保護」，臉上同時帶上兩個口罩。

記者曾到五間藥房，有四間藥房的口罩都已售罄，沿途不斷有人藥房到查問，但均「食白果」，雖然有一間藥房尚有口罩發售，但只能逐個購買。有藥房表示，由於太多人搶購口罩，故早就不會逐盒發售，每次只能購五個，每個售兩元，「今日入咗30盒，1500個口罩去到下午已賣晒⋯⋯有藥房一個口罩賣十蚊。」

亦有藥房指，口罩昨日已賣斷市，料新年過後才會有貨，「有啲客話行咗十間藥房都無。」另一藥房又指，現時太多人買口罩，口罩庫存不夠。

婦女在公司取口罩再轉售

記者期間曾到一間超級市場，起初他們亦指並無口罩，但後來有一名婦女拿出一袋外科口罩，聲稱在公司取得，最後以每個六元售予記者。

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澳門確診首宗新型冠狀病毒肺炎輸入個案，治安警廳長趙崇遠表示，確診五旬武漢女子曾搭MU2698發財巴到星際酒店下車，後步行到置地酒店入住。

衛生局下午表示，追蹤到三名密切接觸者，兩女一男，在路環隔離，無明顯呼吸道症狀。首先確定密切接觸者是患者的朋友，包括一對內地夫婦，另一女友人曾一同用餐並進入房間，亦需隔離。三名密切接觸者，目前檢驗為陰性，但仍需複驗，因為有潛伏期。